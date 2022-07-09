Binance’in alt şirketi, İspanya’dan lisans aldı

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Kripto borsası Binance son dönemde yaptığı birçok çalışma ile sık sık gündemde kalmayı başarıyor. Son olarak Binance’in resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruya göre; şirketin alt şirketi Moon Tech Spain, İspanya Merkez Bankası’ndan sanal varlık hizmet sağlayıcısı olmak için gerekli lisansı aldı.

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Alınan bu onay ile beraber Binance, ülkede, İspanya Merkez Bankası‘nın hali hazırdaki kara para aklama kurallarına uygun olarak, kripto para ticareti ve saklama hizmeti sunabilecek.

Ayrıca belirtmek gerekirse Moon Tech Spain, bir süredir İspanya’da bu ticaret lisansını almak için girişimlerde bulunuyordu.

Binance konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Binance İspanya Merkez Bankası tarafından İspanyol yan kuruluşu için Sanal Varlık Hizmetleri Sağlayıcısı (VASP) olarak tescil edilmiştir. Bu, Binance’in merkez bankasının AML ve CTF kurallarına uygun olarak İspanya’da kripto varlık değişimi ve saklama hizmeti sunmasına olanak tanıyacak”

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