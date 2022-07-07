Binance borsasında komisyonsuz Bitcoin ticareti dönemi

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Kripto para dünyasının en büyük borsası durumundaki Binance, beşinci yılına özel dikkat çekici bir kampanya başlatıyor. Sadece Bitcoin içeren işlem çiftlerinde komisyon oranı belirli bir süre sıfırlanıyor.

Sıfır komisyonlu Bitcoin ticareti

Yapılan duyuruya göre 08/07/2022 günü saat 17.00'den (TSİ) itibaren BTC spot işlem çiftleri için sıfır komisyonlu alım-satım dönemi başlıyor. Sıfır komisyonlu alım-satım BTC/AUD, BTC/BIDR, BTC/BRL, BTC/BUSD, BTC/EUR, BTC/GBP, BTC/RUB, BTC/TRY, BTC/TUSD, BTC/UAH, BTC/USDC, BTC/USDP ve BTC/USDT işlem çiftlerinde geçerli.

Kripto Kraliçesi her yerde aranıyor 2 gün önce eklendi

Tüm kullanıcılar 13 BTC spot alım-satım çiftinin her birinde sıfır piyasa yapıcı ve piyasa alıcı komisyonunu tecrübe edebilecekler. VIP kullanıcıları için: Alım-Satım Komisyonu Seviyesi açısından, bu 13 BTC spot alım-satım çiftinin 30 günlük hacim hesaplaması etkilenmeyecek. Yine Spot Likidite Sağlayıcı Programı için bu 13 BTC spot alım-satım çiftinin piyasa yapıcı hacmi hesaplaması etkilenmeyecek.

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