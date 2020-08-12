Binance listeledi Serum 50 kat arttı

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Kripto para piyasası bu aralar toparlanma ve çıkışa geçme konusunda oldukça istekli görünüyor. Genel hacim 350 milyar dolara dayanırken para birimleri de çıkış fırsatı arıyor. Özellikle DeFi projeleri piyasayı ayağa kaldırdı diyebiliriz.

Serum nedir?

Merkeziyeti olmayan bir finans sistemi ortaya çıkarmak ve herkesin kolay bir şekilde erişmesini sağlamak amacıyla ortaya atılan DeFi tanımı son dönemde çok popüler oldu. Özellikle ERC20 üzerinde çok sayıda proje yapılınca Ethereum ağı yavaşladı ve gönderim ücretleri 5 katına çıktı.

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Farklı blok zinciri kullanan DeFi projeleri de mevcut. FTX borsası tarafından desteklenen ve Solana zinciri üzerine kurulan Serum – SRM projesi belki de Binance üzerinde bugüne kadar görülmedik bir rekor kırdı.

FTX ve BitMax borsalarında listelenme planı olan SRM birimi 11 cent üzerinden ilk satış aşamasını tamamlamıştı. Ne var ki Binance sürpriz bir duyuru ile projeyi listeleyince adeta patlama yaşandı ve bir ara SRM fiyatı 5 dolara kadar çıktı. Hali hazırda 1.8-2 dolar arasında gidip geliyor.

Neredeyse 50 kat civarında bir artış gösteren SRM düşükten girenlere çok kazandırdı ancak daha da çıkacağını düşünenler 5$ seviyesinde alınca takıldı. Bununla birlikte FTX ekibi projeyi destekleyeceğini belirtiyor. LINK, BAND, COMP gibi projenin istikrarlı bir şekilde yürüyeceğini düşünebiliriz.

https://www.binance.com/en/trade/SRM_USDT

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