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    Binance US, CZ’nin hisselerini azaltmanın yollarını arıyor

    Binance CEO’su Changpeng Zhao‘nun Binance US’teki hisselerini azaltmanın yollarını aradığı bildirildi. Bu kararda, ABD’deki düzenleyicilerle yaşanan sorunlar etkili oldu.
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    Binance US, CZ’nin hisselerini azaltmanın yollarını arıyor Tam Boyutta Gör
    Binance CEO’su Changpeng Zhao, Binance US’teki hisselerini azaltmanın yollarını arıyor. The Information’ın haberine göre Binance US’in çoğunluk sahibi olan kripto yöneticisinin geçen yazdan bu yana ABD merkezli borsadaki hissesini azaltmaya çalıştığı belirtildi. CZ’nin bu kararında ABD’deki düzenleme çalışmaları ve düzenleyici kurumların şirkete olan baskısı önemli rol oynuyor.

    CFTC, mart ayında Binance ve CZ’ye ağır suçlamalar yöneltmişti. Binance, son yıllarda ABD kurumlarının hedefindeki kripto para borsaları arasında yer aldı. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Mart ayında borsaya ciddi suçlamalarla dava açmıştı. 

    CFTC, Binance’in yasa dışı bir borsa olduğunu ve bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Kurumun suçlamaları arasında dolandırıcılık, kara para aklama, terör finansmanı, vergi kaçaklığı bulunuyordu.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 2 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    lg tv sinyal yok saunaya telefonla girilir mi volvo xc40 yorum otel odasına misafir gelebilir mi kuba mı mondial mi

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