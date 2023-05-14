Binance US, CZ’nin hisselerini azaltmanın yollarını arıyor

CFTC, mart ayında Binance ve CZ’ye ağır suçlamalar yöneltmişti. Binance, son yıllarda ABD kurumlarının hedefindeki kripto para borsaları arasında yer aldı. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Mart ayında borsaya ciddi suçlamalarla dava açmıştı.
CFTC, Binance’in yasa dışı bir borsa olduğunu ve bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Kurumun suçlamaları arasında dolandırıcılık, kara para aklama, terör finansmanı, vergi kaçaklığı bulunuyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.