Tam Boyutta Gör Binance CEO’su Changpeng Zhao, Binance US’teki hisselerini azaltmanın yollarını arıyor. The Information’ın haberine göre Binance US’in çoğunluk sahibi olan kripto yöneticisinin geçen yazdan bu yana ABD merkezli borsadaki hissesini azaltmaya çalıştığı belirtildi. CZ’nin bu kararında ABD’deki düzenleme çalışmaları ve düzenleyici kurumların şirkete olan baskısı önemli rol oynuyor.

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CFTC, mart ayında Binance ve CZ’ye ağır suçlamalar yöneltmişti. Binance, son yıllarda ABD kurumlarının hedefindeki kripto para borsaları arasında yer aldı. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Mart ayında borsaya ciddi suçlamalarla dava açmıştı.

CFTC, Binance’in yasa dışı bir borsa olduğunu ve bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Kurumun suçlamaları arasında dolandırıcılık, kara para aklama, terör finansmanı, vergi kaçaklığı bulunuyordu.

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Binance US, CZ’nin hisselerini azaltmanın yollarını arıyor