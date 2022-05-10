Binance, LUNA ve UST için para çekme işlemlerini askıya aldı

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Kripto para borsası Binance, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ağ yavaşlığı ve tıkanıklığı nedeniyle Terra (LUNA) ve UST için para çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

LUNA ve UST kripto paralarında kâbus 10 sa. önce eklendi

Binance, UST ve LUNA işlemlerini geçici olarak durdurdu

Kripto borsası yaptığı açıklamada; ağın istikrarlı olduğunu ve bekleyen para çekme işlemlerinin hacminin azaldığını bu nedenle geçici olarak UST ve Terra (LUNA) için para çekme işlemlerini durdurduğunu belirtti. Bununla beraber Binance, söz konusu işlemlerin yeniden açacağını da söyledi.

Binance resmi web sitesi üzerinden konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yapıldı:

“Terra (LUNA) ağındaki LUNA ve UST tokenları için para çekme işlemleri, yüksek hacimli bekleyen para çekme işlemleri nedeniyle 2022-05-10 tarihinde 02:20 (UTC) itibarıyla geçici olarak askıya alındı. Bunun nedeni ağ yavaşlığı ve tıkanıklığıdır.”

Terra’nın resmi hesabı da konu ile ilgili uyarı da bulundu.

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Binance, UST ve LUNA işlemlerini askıya aldı