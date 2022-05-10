Binance, LUNA ve UST için para çekme işlemlerini askıya aldı

Kripto para borsası Binance, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ağ yavaşlığı ve tıkanıklığı nedeniyle Terra (LUNA) ve UST için para çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Binance, UST ve LUNA işlemlerini geçici olarak durdurdu
Kripto borsası yaptığı açıklamada; ağın istikrarlı olduğunu ve bekleyen para çekme işlemlerinin hacminin azaldığını bu nedenle geçici olarak UST ve Terra (LUNA) için para çekme işlemlerini durdurduğunu belirtti. Bununla beraber Binance, söz konusu işlemlerin yeniden açacağını da söyledi.
Binance resmi web sitesi üzerinden konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yapıldı:
“Terra (LUNA) ağındaki LUNA ve UST tokenları için para çekme işlemleri, yüksek hacimli bekleyen para çekme işlemleri nedeniyle 2022-05-10 tarihinde 02:20 (UTC) itibarıyla geçici olarak askıya alındı. Bunun nedeni ağ yavaşlığı ve tıkanıklığıdır.”
Terra’nın resmi hesabı da konu ile ilgili uyarı da bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)
Sınıra lazım bundan
Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.