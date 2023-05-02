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    Anlık Bildirim

    Microsoft Edge yapay zekâyı sağ tıklamaya entegre etti

    Microsoft Edge tarayıcısı kısa süre önce menü çubuğuna entegre ettiği Bing AI yapay zekâ sohbet robotunu şimdi de sağ tık menüsüne entegre ediyor. Artık ulaşım daha kolay.
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    Microsoft Tam Boyutta Gör
    İnternet dünyasında hızla yükselen yapay zekâ trendine belki de en hızlı aksiyon alan Microsoft diyebiliriz. Bing arama motoruna ChatGPT tabanlı yapay zekâ sohbet modülünü entegre eden Microsoft sonrasında bunu da Edge tarayıcısına getirmişti. Şimdi bir adım daha ilerledi.

    Microsoft Edge sağ tıklama daha akıllı

    Normalde Bing AI yapay zekâ motoru Edge tarayıcısının sağ üst kısmında yer alıyor ve üzerine fare ile geldiğinizde özel penceresi açılarak sohbete başlıyor. Şimdi tarayıcı içerisinde sağ tıklama fonksiyonuna da Bing AI eklendi.

    Tarayıcı içerisinde bir metni seçip sağ tıklayarak Bing AI ile Ara seçimini yaptığınızda doğrudan Bing AI penceresinde açılıyor ve ilgili verileri sıralamaya başlıyor. Bu özellik sadece metni seçtiğinizde ortaya çıkıyor. Metni seçmeden sağ tıkladığınızda normal menü açılıyor.

    Bahse konu özellik Windows 11 kullanıcılarına yakın zamanda sunulmaya başlayacak. Microsoft ayrıca modüler ve opsiyonel özellik desteğini de kısa süre içerisinde tarayıcısına getirecek.

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    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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