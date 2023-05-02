Microsoft Edge yapay zekâyı sağ tıklamaya entegre etti

Tam Boyutta Gör İnternet dünyasında hızla yükselen yapay zekâ trendine belki de en hızlı aksiyon alan Microsoft diyebiliriz. Bing arama motoruna ChatGPT tabanlı yapay zekâ sohbet modülünü entegre eden Microsoft sonrasında bunu da Edge tarayıcısına getirmişti. Şimdi bir adım daha ilerledi.

Microsoft Edge sağ tıklama daha akıllı

Normalde Bing AI yapay zekâ motoru Edge tarayıcısının sağ üst kısmında yer alıyor ve üzerine fare ile geldiğinizde özel penceresi açılarak sohbete başlıyor. Şimdi tarayıcı içerisinde sağ tıklama fonksiyonuna da Bing AI eklendi.

Microsoft Edge artık dünyanın ikinci masaüstü tarayıcısı değil 15 sa. önce eklendi

Tarayıcı içerisinde bir metni seçip sağ tıklayarak Bing AI ile Ara seçimini yaptığınızda doğrudan Bing AI penceresinde açılıyor ve ilgili verileri sıralamaya başlıyor. Bu özellik sadece metni seçtiğinizde ortaya çıkıyor. Metni seçmeden sağ tıkladığınızda normal menü açılıyor.

Bahse konu özellik Windows 11 kullanıcılarına yakın zamanda sunulmaya başlayacak. Microsoft ayrıca modüler ve opsiyonel özellik desteğini de kısa süre içerisinde tarayıcısına getirecek.

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Bing AI daha sık karşımıza çıkacak