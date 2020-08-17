BiP Acil Durum Butonu’na kayıtlı kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı

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Turkcell tarafından sunulan BiP iletişim uygulaması, sahip olduğu acil durum çağrı fonksiyonunu geliştirmenin karşılığını alıyor. Özellik, şimdiden 2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı.

Acil Durum Butonu ile önceden belirlenen kişilere konum ve tehlikede olduğunu bildiren mesajların gönderilmesi dışında internet bağlantısı yokken bile çevreye yardım çağrısı yapılabiliyor. Bu işlev, Bluetooth bağlantısını kullanarak diğer BiP’lilere bağlanarak çalışıyor. Uygulama ayrıca butonun arkasındaki ekranda 112 Acil Servis, 155 Polis ve 184 SABİM hatlarına tek tuşla ulaşım sağlıyor.

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Uygulama internet olmaması ve çevrede BiP kullanıcısı bulunmaması durumunda ise yüksek ses çıkararak yardım isteme fonksiyonuna sahip. Turkcell yetkililerinin konuyla ilgili olarak yaptıkları yorumlar, uygulamadaki acil durum fonksiyonlarının ana hedefinin deprem gibi doğal afetlerde ulaşım sağlamak ve arama kurtarma faaliyetlerini kolaylaştırmak olduğunu belirtiyor.

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