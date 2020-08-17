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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BiP Acil Durum Butonu’na kayıtlı kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı

    İletişim uygulaması BiP, sahip olduğu ekstralarla tanınan bir hizmet ve bunlardan en önemlisi şüphesiz acil durum butonu. Bu özellik sayesinde afetler ya da diğer durumlarda yardım istemek daha kolay.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Turkcell tarafından sunulan BiP iletişim uygulaması, sahip olduğu acil durum çağrı fonksiyonunu geliştirmenin karşılığını alıyor. Özellik, şimdiden 2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı. 

    Acil Durum Butonu ile önceden belirlenen kişilere konum ve tehlikede olduğunu bildiren mesajların gönderilmesi dışında internet bağlantısı yokken bile çevreye yardım çağrısı yapılabiliyor. Bu işlev, Bluetooth bağlantısını kullanarak diğer BiP’lilere bağlanarak çalışıyor. Uygulama ayrıca butonun arkasındaki ekranda 112 Acil Servis, 155 Polis ve 184 SABİM hatlarına tek tuşla ulaşım sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Tesla uygulamasına sonunda iki aşamalı doğrulama özelliği geliyor"

    Uygulama internet olmaması ve çevrede BiP kullanıcısı bulunmaması durumunda ise yüksek ses çıkararak yardım isteme fonksiyonuna sahip. Turkcell yetkililerinin konuyla ilgili olarak yaptıkları yorumlar, uygulamadaki acil durum fonksiyonlarının ana hedefinin deprem gibi doğal afetlerde ulaşım sağlamak ve arama kurtarma faaliyetlerini kolaylaştırmak olduğunu belirtiyor.



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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 4 gün en beğenilen 231407
    Vergiden kaçınmak için, verilerini de Lüksemburg'da saklayan Lüksemburg tabanlı bir oluşumdur, Turkcell'in vatan millet Sakarya modundaki bir uygulaması yine, kodları da büyük ihtimal Signal tabanlıdır.
    Vergiden kaçınmak için, verilerini de Lüksemburg'da saklayan Lüksemburg tabanlı bir oluşumdur, Turkcell'in vatan millet Sakarya modundaki bir uygulaması yine, k...
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    231407 (Barış Özdemir) 4 gün
    Bip gelişmiş bir haberleşme platformdur.Hakkettiği değeri almalıdır.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    rammizdayyi (Ramiz Dayı) 35 dk.
    Bip güzel yazılımdır lakin daha fazla reklamı yapılmalı, en azından kurumlar ve işletmeler bazında gizlilik ve güvenlik ön plana alınarak kullanımı teşvik edilmelidir. İşte o zaman hakettiği yere ulaşacaktır.
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    monacomen 4 gün
    Bence bir de yaşlı ve evde yalnız yaşayanlar için bir Acil Butonu eklenmeli. Bu buton kişiye günde, seçeneğine göre iki veya üç mesaj veya çağrı yollamalı. Bunlara cevap vermediği zaman acil olarak durumu ya seçtiği kişilere ya da polis veya acil müdahale ekiplerine bildirmeli. Böylece başına bir şey geldiğinde veya yardım isteyemediği anlaşıldığında ani müdahale ve yardım mümkün olsun. Evinde yalnız ölen günler sonra bulunan yaşlılara ve hasta yalnız insanlara çok üzülüyorum.
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    231407 (Barış Özdemir) 4 gün
    Bip gelişmiş bir haberleşme platformdur.Hakkettiği değeri almalıdır.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 4 gün 231407
    Vergiden kaçınmak için, verilerini de Lüksemburg'da saklayan Lüksemburg tabanlı bir oluşumdur, Turkcell'in vatan millet Sakarya modundaki bir uygulaması yine, kodları da büyük ihtimal Signal tabanlıdır.
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