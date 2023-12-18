Xiaomi, globalde HyperOS güncellemesi alacak modelleri açıkladı

HyperOS'a güncellenecek ilk telefonlar
- Xiaomi 13 ve 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T ve 13T Pro
- Redmi Note 12/12S
- Xiaomi Pad 6
- POCO F5
Resmî açıklamaya göre, HyperOS 2024’ün ilk çeyreğinde Xiaomi 13 serisi (Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13T ve 13T Pro) ile birlikte Redmi Note 12 ve 12S ve Xiaomi Pad 6 modellerine gelecek. POCO F5 modeli, HyperOS’a güncellenecek ilk Poco telefon olacak. Şu an için sürüm bilgisi paylaşılmadı, ileri bir tarihte bu bilginin de paylaşılacağı belirtildi.
Eski Xiaomi, Redmi veya Poco telefon kullanıcılarının HyperOS’u deneyimlemek için bir süre beklemesi gerekecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.