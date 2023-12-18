Xiaomi, globalde HyperOS güncellemesi alacak modelleri açıkladı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, sosyal medya platformu üzerinden 2024’ün ilk çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi cihazları açıkladı. POCO global hesabı da HyperOS’i alacak ilk telefonu açıkladı. İşte HyperOS alacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar:

Xiaomi'den dört modele HyperOS müjdesi: Dağıtım başlıyor 1 hf. önce eklendi

HyperOS'a güncellenecek ilk telefonlar

Xiaomi 13 ve 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T ve 13T Pro

Redmi Note 12/12S

Xiaomi Pad 6

POCO F5

Resmî açıklamaya göre, HyperOS 2024’ün ilk çeyreğinde Xiaomi 13 serisi (Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13T ve 13T Pro) ile birlikte Redmi Note 12 ve 12S ve Xiaomi Pad 6 modellerine gelecek. POCO F5 modeli, HyperOS’a güncellenecek ilk Poco telefon olacak. Şu an için sürüm bilgisi paylaşılmadı, ileri bir tarihte bu bilginin de paylaşılacağı belirtildi.

Eski Xiaomi, Redmi veya Poco telefon kullanıcılarının HyperOS’u deneyimlemek için bir süre beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

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İşte globalde HyperOS güncellemesi alacak ilk Xiaomi telefonlar