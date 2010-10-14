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Bir Elektrikli Model de Skoda'dan Geldi: Octavia Green E Line

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Bir Elektrikli Model de Skoda'dan Geldi: Octavia Green E Line
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Güncel otomobil haberlerinden de görebileceğiniz üzere 2010 Paris Auto Show'un yıldızı kesinlikle elektrikli ve hybrid otomobiller.Yakın zamanda çoğu seri üretime geçecek bu otomobiller için pazar payı kapma mücadelesi veren otomobil üreticileri en büyük savaşlarından birini 2010 Paris Auto Show'da verdiler. Bu savaşa yeni katılan markalardan biri de Skoda. Volkswagen Grup markalarından biri olan Çek üretici ilk elektrikli konsept otomobilini Paris'te sergiledi: Octavia Green E Line.

Skoda yetkilileri yaptıkları açıklamada, Octavia Green E Line'lardan oluşan özel bir test filosu oluşturarak elektrik sürüşü hakkında daha fazla bilgi elde etmeyi hedeflediklerini belirttiler. Böylece, yeni gelişen bu özel otomobilleri üreten markalar arasında önemli bir yere sahip olmayı hedefleyen Skoda, resimlerdeki konsept otomobilini Octavia Combi temel alınarak geliştirmiş. Elektrikli motorundan aldığı güç sayesinde hareket eden Octavia Green E Line'ın elektrik motoru sabit olarak 80 beygir, maksimum olarak ise 114 beygir güç üretebiliyor. Motor çalıştığından itibaren sahip olduğu maksimum tork değeri 270 NM ise gayet etkileyici.

Tam elektrikli bir model olması nedeniyle herhangi bir içten yanmalı motora sahip olmayan Octavia Green E Line 0'dan 100 kilometre/saat hıza 12 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin maksimum hızı ise çok etkileyici değil: 135 kilometre/saat. Green E Line'ın elektrik motoruna hayat veren batarya paketi tam olarak 26.5 kWh enerjiye sahip. 180 adet lityum-iyon hücreden oluşan bu batarya paketi sayesinde otomobil, tek bir şarj ile 140 kilometre yol alabiliyor.Ayrıca Skoda'nın iddialarına göre aracın batarya paketi iç hacim ve bagaj hacminden de hiçbir şey kaybettirmiyor.

Performans hariç her konuda başarılı bir model çıkaran Skoda mühendisleri, otomobilin tavanına güneş panelleri entegre ederek güneş enerjisinden de yararlanmak istemişler. Aracın seri üretiminin olup olmayacağı belli olmasa da, kurulacak test filolarından beklenen geri dönüşler sağlanırsa bu ihtimalin yüksek olduğu ortada!

Bir Elektrikli Model de Skoda'dan Geldi: Octavia Green E Line
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MxFxOx 6 yıl
Elektrikli araçlar çevre dostu değil üretmesinler bu haliyle.
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DH Misafiri 9 yıl
Seri üretime çok yakınmış gibi duruyor.
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timescape 9 yıl
Bence elektrikli otomobiller yaklaşık bu özelliklerde olmalı, uygun fiyat olursa istanbulda kullanmak için tam bana göre.......
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bortecinenumu 9 yıl
teknoloji iyi ama her saatte bir şarj etmek gerekecek bataryayı.
Kaç saatte doluyor ki?
çok klasik bir görüntüye sahip model. beğenmedim valla
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Whisper911 9 yıl
şuanda en büyük problem batarya maliyetleri ve ömürleri zaten.... Bu konu aşılırsa benzinli araç üretilmez...

genede şehir içi kullanımına fazlasıyla yeterli araçlar üretiliyor.... oldukça uzun süre şarja gerek duymadan yol alabilen elektrikli araçlar var.....
mesela akşam işten geldiğinizde şarja takacaksınız. sabah çıkartıp işe gideceksiniz... (garajlı evlerin kıymeti bir kat daha artacak)...

ayrıca hızlı şarj istasyonlarında 15 dakika gibi sürelerde şarj edilebilme olanaklarından bahsediliyor... (tabi bu pil ömrüne ne derece olumsuz yansıyor bilemiyorum)

yani öyle her saat şarj edilecek araçlar değil.... belirli kullanım avantajı olmadan üretilmez zaten...
ufak wankel motorlu audi e-tron gibi araçlar daha mantıklı bu geçiş dönemi için... hem arıza ihtimali hemde şarj istastonu sayısı bakımından bir süre daha benzinli motorun vereceği güven gözardı edilmemeli
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kkkcrazy 9 yıl
toplam 140 km nedir yaw :S garajlara fişleri dizeriz artık :D daha verimli bataryalar olmalı :D
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meta80 9 yıl
elektrikli otomobil olayını benimsemesem de
on yıl içinde kaçınılmaz şekilde yollarda olacak
malum akaryakıt kaynakları sınırlı (doğalgaz-lpg-metanol ile çalışanlar da var)

( yıllık mtv haricinde elektrikli oto vergisi alınır malum akaryakıtın 4 te üçü vergi yani

yılda 3bin lira akaryakıt alan 2 bin lira vergi veriyor)
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Duratorq 9 yıl

kkkcrazy

toplam 140 km nedir yaw :S garajlara fişleri dizeriz artık :D daha verimli bataryalar olmalı :D


Günlük kullanımlar için gayet yeterli değerler aslında.

Uzun yolculuklar için ise farklı yöntemler üzerinde çalışıyor firmalar şu an için.
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Voilet 9 yıl
Sanırım petrol rezervleri iyice tükenmeye başladı ki böyle elektrikli araçlar piyasaya çıkmaya başladı.
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keppir 9 yıl

Voilet

Sanırım petrol rezervleri iyice tükenmeye başladı ki böyle elektrikli araçlar piyasaya çıkmaya başladı.


günaydın
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