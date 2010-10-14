Bir Elektrikli Model de Skoda'dan Geldi: Octavia Green E Line

Güncel otomobil haberlerinden de görebileceğiniz üzere 2010 Paris Auto Show'un yıldızı kesinlikle elektrikli ve hybrid otomobiller.Yakın zamanda çoğu seri üretime geçecek bu otomobiller için pazar payı kapma mücadelesi veren otomobil üreticileri en büyük savaşlarından birini 2010 Paris Auto Show'da verdiler. Bu savaşa yeni katılan markalardan biri de Skoda. Volkswagen Grup markalarından biri olan Çek üretici ilk elektrikli konsept otomobilini Paris'te sergiledi: Octavia Green E Line.

Skoda yetkilileri yaptıkları açıklamada, Octavia Green E Line'lardan oluşan özel bir test filosu oluşturarak elektrik sürüşü hakkında daha fazla bilgi elde etmeyi hedeflediklerini belirttiler. Böylece, yeni gelişen bu özel otomobilleri üreten markalar arasında önemli bir yere sahip olmayı hedefleyen Skoda, resimlerdeki konsept otomobilini Octavia Combi temel alınarak geliştirmiş. Elektrikli motorundan aldığı güç sayesinde hareket eden Octavia Green E Line'ın elektrik motoru sabit olarak 80 beygir, maksimum olarak ise 114 beygir güç üretebiliyor. Motor çalıştığından itibaren sahip olduğu maksimum tork değeri 270 NM ise gayet etkileyici.

Tam elektrikli bir model olması nedeniyle herhangi bir içten yanmalı motora sahip olmayan Octavia Green E Line 0'dan 100 kilometre/saat hıza 12 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin maksimum hızı ise çok etkileyici değil: 135 kilometre/saat. Green E Line'ın elektrik motoruna hayat veren batarya paketi tam olarak 26.5 kWh enerjiye sahip. 180 adet lityum-iyon hücreden oluşan bu batarya paketi sayesinde otomobil, tek bir şarj ile 140 kilometre yol alabiliyor.Ayrıca Skoda'nın iddialarına göre aracın batarya paketi iç hacim ve bagaj hacminden de hiçbir şey kaybettirmiyor.

Performans hariç her konuda başarılı bir model çıkaran Skoda mühendisleri, otomobilin tavanına güneş panelleri entegre ederek güneş enerjisinden de yararlanmak istemişler. Aracın seri üretiminin olup olmayacağı belli olmasa da, kurulacak test filolarından beklenen geri dönüşler sağlanırsa bu ihtimalin yüksek olduğu ortada!