Oyun canavarı: AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör AMD, oyuncuların merakla beklediği Ryzen 9000X3D işlemci serisiyle önümüzdeki günlerde sahneye çıkmaya hazırlanıyor ve bunlar arasından en dikkat çeken model ise tabii ki AMD Ryzen 7 9800X3D. Resmi açıklamaya göre yeni nesil 3D V-Cache serisi 7 Kasım'da tanıtılacak.Şimdi bu bekleyiş sürerken, Ryzen 7 9800X3D perakende listelerinde görünmeye başladı.

Ryzen 7 9800X3D Avrupa'da göründü

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, AMD henüz Ryzen 9800X3D dahil olmak üzere Ryzen 9800X3D serisini duyurmadı. Ancak bunlar arasından Ryzen 7 9800X3D'nin özellikleri ve kıyaslama sonuçları şimdiden sızdırıldı ve geriye kalan en büyük soru fiyatı oldu diyebiliriz.

Hatırlayanlar olacaktır, daha önceki söylentiler Ryzen 9000X3D işlemcilerin selefi ile benzer fiyatlara satılacağı yönündeydi. Perakende kanallarından alınan bilgiler ise bunu doğruluyor diyebiliriz. Buna göre Ryzen 7 9800X3D, 463,58 euro (KDV dahil 556,27 euro) ve 602 euro arasında değişen fiyatlara sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Kıyaslamak adına, daha önce Ryzen 7 7800X3D'nin 449 dolar fiyatla piyasaya çıktığını ve kısa süre içerisinde fiyatının düştüğünü hatırlatalım.

Ryzen 7 9800X3D neler sunacak?

Ryzen 7 9800X3D, önceki nesillere kıyasla 3D V-Cache tasarımında radikal bir değişiklikle karşımıza çıkacak. Geleneksel olarak CPU'nun çekirdek kompleksi (CCD) üzerinde konumlanan bu önbellek katmanı, yeni nesilde çekirdeklerin altına yerleştiriliyor. Bu tasarım değişikliği sayesinde termal yayılım iyileşiyor ve işlemci frekanslarında da artış sağlanacak.

Yeni nesil 3D V-Cache, AMD Ryzen 7 9800X3D’de görüldü 1 gün önce eklendi

Sızıntılara göre AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 temelli 8 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip olacak. Buna ek olarak işlemciye 8 MB L2, 32 MB L3 ve 64 MB 3D V-Cache ile toplamda 104 MB önbellek kapasitesi ve 4,70 GHz taban ve 5,20 GHz boost saat hızı eşlik edecek. Üstelik 120W olarak yapılandırılan yonganın hız aşırtma desteği de sunacağı belirtliyor.

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