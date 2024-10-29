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    Oyun canavarı: AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ortaya çıktı

    AMD'nin yeni 3D V-Cache işlemcisi Ryzen 7 9800X3D tanıtımdan önce perakende platformlarında listelenmeye başladı. Peki Ryzen 7 7800X3D'nin halefi olacak işlemci ne kadar mal olacak? İşte detaylar...
    Oyun canavarı: AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD, oyuncuların merakla beklediği Ryzen 9000X3D işlemci serisiyle önümüzdeki günlerde sahneye çıkmaya hazırlanıyor ve bunlar arasından en dikkat çeken model ise tabii ki AMD Ryzen 7 9800X3D. Resmi açıklamaya göre yeni nesil 3D V-Cache serisi 7 Kasım'da tanıtılacak.Şimdi bu bekleyiş sürerken, Ryzen 7 9800X3D perakende listelerinde görünmeye başladı. 

    Ryzen 7 9800X3D Avrupa'da göründü

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, AMD henüz Ryzen 9800X3D dahil olmak üzere Ryzen 9800X3D serisini duyurmadı. Ancak bunlar arasından Ryzen 7 9800X3D'nin özellikleri ve kıyaslama sonuçları şimdiden sızdırıldı ve geriye kalan en büyük soru fiyatı oldu diyebiliriz. 

    Hatırlayanlar olacaktır, daha önceki söylentiler Ryzen 9000X3D işlemcilerin selefi ile benzer fiyatlara satılacağı yönündeydi. Perakende kanallarından alınan bilgiler ise bunu doğruluyor diyebiliriz. Buna göre Ryzen 7 9800X3D, 463,58 euro (KDV dahil 556,27 euro) ve 602 euro arasında değişen fiyatlara sahip olacak.

    Oyun canavarı: AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kıyaslamak adına, daha önce Ryzen 7 7800X3D'nin 449 dolar fiyatla piyasaya çıktığını ve kısa süre içerisinde fiyatının düştüğünü hatırlatalım.

    Ryzen 7 9800X3D neler sunacak?

    Ryzen 7 9800X3D, önceki nesillere kıyasla 3D V-Cache tasarımında radikal bir değişiklikle karşımıza çıkacak. Geleneksel olarak CPU'nun çekirdek kompleksi (CCD) üzerinde konumlanan bu önbellek katmanı, yeni nesilde çekirdeklerin altına yerleştiriliyor. Bu tasarım değişikliği sayesinde termal yayılım iyileşiyor ve işlemci frekanslarında da artış sağlanacak.

    Sızıntılara göre AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 temelli 8 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip olacak. Buna ek olarak işlemciye 8 MB L2, 32 MB L3 ve 64 MB 3D V-Cache ile toplamda 104 MB önbellek kapasitesi ve 4,70 GHz taban ve 5,20 GHz boost saat hızı eşlik edecek. Üstelik 120W olarak yapılandırılan yonganın hız aşırtma desteği de sunacağı belirtliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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