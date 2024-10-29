Oyun canavarı: AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ortaya çıktı

Ryzen 7 9800X3D Avrupa'da göründü
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, AMD henüz Ryzen 9800X3D dahil olmak üzere Ryzen 9800X3D serisini duyurmadı. Ancak bunlar arasından Ryzen 7 9800X3D'nin özellikleri ve kıyaslama sonuçları şimdiden sızdırıldı ve geriye kalan en büyük soru fiyatı oldu diyebiliriz.
Hatırlayanlar olacaktır, daha önceki söylentiler Ryzen 9000X3D işlemcilerin selefi ile benzer fiyatlara satılacağı yönündeydi. Perakende kanallarından alınan bilgiler ise bunu doğruluyor diyebiliriz. Buna göre Ryzen 7 9800X3D, 463,58 euro (KDV dahil 556,27 euro) ve 602 euro arasında değişen fiyatlara sahip olacak.
Ryzen 7 9800X3D neler sunacak?
Ryzen 7 9800X3D, önceki nesillere kıyasla 3D V-Cache tasarımında radikal bir değişiklikle karşımıza çıkacak. Geleneksel olarak CPU'nun çekirdek kompleksi (CCD) üzerinde konumlanan bu önbellek katmanı, yeni nesilde çekirdeklerin altına yerleştiriliyor. Bu tasarım değişikliği sayesinde termal yayılım iyileşiyor ve işlemci frekanslarında da artış sağlanacak.
Sızıntılara göre AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 temelli 8 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip olacak. Buna ek olarak işlemciye 8 MB L2, 32 MB L3 ve 64 MB 3D V-Cache ile toplamda 104 MB önbellek kapasitesi ve 4,70 GHz taban ve 5,20 GHz boost saat hızı eşlik edecek. Üstelik 120W olarak yapılandırılan yonganın hız aşırtma desteği de sunacağı belirtliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu