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    Bu da oldu: Bir romanı 1 dakikadan daha kısa sürede okuyabilen sohbet robotu geliştirildi

    Yapay zekalı sohbet robotlarındaki baş döndürücü gelişim devam ediyor. Eski OpenAI mühendislerinin kurduğu Anthropic'in Claude sohbet robotu, bir romanı 1 dakikadan daha kısa sürede işleyebiliyor.
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    Bir romanı 1 dakikadan kısa sürede okuyabilen sohbet robotu çıktı Tam Boyutta Gör
    Sohbet robotlarına güç veren yapay zeka dil modellerinin terabaytlarca metin üzerinde eğitildiği doğru olsa da bu sistemlerdeki bellek sınırlıdır. Eski OpenAI mühendisleri tarafından kurulan Anthropic şirketi, Claude isimli sohbet robotu için bağlam penceresini büyük ölçüde genişleterek 75.000 kelimeye çıkardı. ChatGPT'de bu yaklaşık 3.000 kelime.

    Böylelikle Bard, Bing ve ChatGPT'ye rakip olarak geliştirilen Claude, klasik bir romanı sadece 30 saniyede tamamen anlayabilir hale geldi. Claude'un yeni kapasitesi şu anda sadece şirketin API'si aracılığıyla sohbet robotuna bağlanan Anthropic iş ortakları tarafından kullanılabiliyor.

    Büyük miktarda metnin işlenmesi önemli hesaplama kaynakları gerektirse de yapay zeka dil modellerinin artan yeteneği bu sistemleri kesinlikle daha kullanışlı hale getirecek. Sohbet robotlarının bağlam penceresi tam olarak kelime veya karakterlere karşılık gelmeyen belirteçlere göre ölçülüyor.

    Bir romanı 1 dakikadan kısa sürede okuyabilen sohbet robotu çıktı Tam Boyutta Gör

    Romanda yapılan değişikliği 22 saniyede buldu

    Claude daha önce yaklaşık 9.000 belirteç (token) işleyebiliyordu. Şimdi ise 100.000 belirteç yani yaklaşık 75.000 kelime işleyebiliyor. Karşılaştırmak gerekirse, OpenAI'nin GPT-4'ü yaklaşık 8.000 belirteç işleyebilirken (ücretli bir hizmetten bahsediyoruz), GPT-4'ün tam sürümü 32.000'e kadar işleyebiliyor.

    Anthropic, bir insanın 75.000 kelimelik bir metni okumasının yaklaşık beş saat sürdüğünü, ancak Claude'un genişletilmiş bağlam penceresiyle uzun belgeleri birkaç dakika içinde özetleyip analiz edebileceğini vurguluyor. Geliştiriciler Claude'a Muhteşem Gatsby romanını okutarak bir satırda yaptıkları değişikliği bulmasını istedi. Sohbet robotu yapılan değişikliği 22 saniyede doğru şekilde tespit etti.

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 4 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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