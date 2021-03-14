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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir sonraki Windows 10 güncellemesi bilgisayarları gereksiz uygulamalardan arındıracak

    Yazılım devi Microsoft, Sun Valley güncellemesiyle birlikte 3D Görüntüleyici ve Paint 3D gibi önceden yüklenmiş olarak gelen ancak pek kullanılmayan uygulamaları sistemden kaldıracak.
    14 Mart 2021, 17:00 (1 gün)
    13,4b
    24
    41
    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    3

    Bir sonraki Windows 10 güncellemesi bilgisayarları gereksiz uygulamalardan arındıracak
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    Piyasadaki birçok yeni Windows 10 bilgisayar ne yazık ki Microsoft ve cihaz üreticilerinin önceden yüklediği gereksiz uygulamalarla satılıyor. İşletim sisteminin temiz kurulumu bile 3D Görüntüleyici ve Paint 3D gibi birçok kullanıcının yüzüne bakmadığı uygulamaları beraberinde getiriyor.

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    Gelen bilgilere göre Microsoft, Windows 10'da önceden yüklenmiş uygulamaların (bloatware) sayısını azaltacak. Söz konusu değişiklik Insider kullanıcılarına sunulan önizleme sürümlerinde hayat geçirilmiş durumda. Yazılım devinin popüler olmayan uygulamaları Sun Valley güncellemesiyle isteğe bağlı hale getirmesi bekleniyor.

    Bir sonraki Windows 10 güncellemesi bilgisayarları gereksiz uygulamalardan arındıracak
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    Sun Valley yıl sonuna doğru gelecek

    Windows 10 sürüm 21H2'den itibaren 3D Görüntüleyici ve Paint 3D sistemden kaldırılacak. Kullanıcılar ihtiyaç duymaları halinde bu uygulamaları Microsoft Store üzerinden indirebilecekler. Hepsi bununla sınırlı değil, dahası da var.

    Bir sonraki Windows 10 güncellemesi bilgisayarları gereksiz uygulamalardan arındıracak
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    Yaklaşan güncelleme ile birlikte Dosya Gezgini'ndeki boş 3D Nesneler klasörü de ortadan kalkıyor. Şirket ayrıca Matematiksel Giriş Paneli'ni de kaldıracak. Sun Valley güncellemesinin Ekim veya Kasım aylarında genel kullanıma sunulması bekleniyor.



    https://www.windowslatest.com/2021/03/12/the-next-windows-10-update-might-cut-down-on-bloatware/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    ARISLCK 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bak şimdi W7 övücüleri gelecek konuya :D
    1 Yanıt Yanıtla +32
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    R rakanishu 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yenilik diye bloatware azaltmak, takdir ettim :) El atmışken Xbox uygulamalarını da kaldırsın bari.
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    Mr. Jingles 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz uygulama diye kendini silip mavi ekran verir. At fava bekle.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    emrehanci (EMRE HANCI) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    5000**802 ile biten bir güncelleme var. Bu güncellemeden sonra printer kullandığınızda Windows mavi ekran a geçiyor. Ve bilgisayar kendini kapatıp açıyor dikkatli olunuz dostlar. Çözüm bu güncellemeyi kaldırın. Sorun çözülecek
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    312 . (Umut ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    microsoft'da biraz beyin olsa bu seçenekleri kurulumda sorması lazım. ben pc kullanıyorum içinde tablet telefon vs. içinde çalışıcak windows kuruyor. birçok gereksiz dosya var xbox skype vs. bunların hepsini kaldırıp yüklemek isteyene seçenek sunmalı sadece. bunu yapsa yeter. derdi ne anlamak zor.
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    mesutismail (mesut ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    windows her gelen güncelleme ile biraz daha akıllanıyor, bundan önceki güncelleme ile de kullanıcıların gereksiz dosyalarını siliyordu akıllı depolama ile (!)
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    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamların sanki tek amaci gereksiz uygulamalari habersiz yukleyip sistemleri yavaslatmak gibi geliyor. Yani bazen bakiyorum da hic yuzune bile bakmadigim,hatta pc de yuklu oldugunu bile farketmedigim nice uygulama vs var. Birde bunlar arka planda bosu bosuna calisiyor. Bence sebebi basit. Boyle abidik gubidik onlarcs programi default olarak yukluyorlar,bilgisayarin performansi surekli olarak kisitlaniyor ve kisa sure icinde yeni bir donanim toplamak istiyorsunuz. İphone bunu baya yapti en sonunda mahkemelik olup ceza yedi,umarim microsoft da cezasini ceker. Suan farkinda degilsiniz belkide ama bilgisayarinizi alip bozulana kadar yillarca kullandiginiz sure boyunca bilgisayarinizi hic kullanmadiginiz uygulamalar da eskitiyor. Bu asfalt yapan belediyenin asfalt uzerine cakil tasi dokmesi givi bisey. Asfalt doktuk cilli gibi oldu diyotlar ama yola girince bir bakiyorsunuz takir tukur cakil taslari uzerinde gidiyorsunuz.
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    A aysensS 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oda güzel hikaye
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    D DH Misafiri 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz mi? Siz Paint3D'ye gereksiz mi diyiyorsunuz. Photoshop olarak kullanıyorum ben Paint3D'yi. Gidip 3-4 GB ve 100TL ye Photoshop'u kullanacağıma Paint3D kullanırım. Hem çok profesyonel fotoğraflar düzenleyebiliyorsunuz hemde 3D tasarımlar yapıyorsunuz. Harika. Paint3D'nin çok basit arayüzü var. UWP olması ayrı güzellik. Siz hala Paint3D gereksiz diyorsunuz yu size. Eski Paint (MS Paint) çok kötü. Paint3D en iyisiydi. Kaldırılmasına üzüldüm..
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    M mehmetgencer 4 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Bu yeni moda oldu dostum bilmiyor musun? Bu şekilde havalı oluyorlar. Windows çöp, linux yeah! diye gezen bu tipler şekillerine şekil demiyor iyi prim kasıyorlar:) Çok fazla dikkate almamak lazım bunları. Daha düne kadar edge çöp diyorlardı. Şimdi edge fena değil aslında arada kullanıyorum diyorlar. Bir sonraki aşamada chrome çöp edge yeah! diye gezecekler. Asıl çöp kendileri farkında değiller.
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    K kayamtky 4 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Paint 3D kaldırılmadı hocam, sadece varsayılan olarak yeni kurulan windows da olmayacak, isteyen Micr. store dan yükleyebilecek.
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    D DH Misafiri 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    En öncelikli lite diye bir sürüm eklesin veya hiç yapamıyorlarsa chrome os tarzı sadece edge üzerinden çalışan başka birşeye gerek duymayan bir sürüm programları sanal olarak çalıştıracak bir sürüm bir kurulum yapıyorsun 40gb içinde boş çalışan birsürü dosyası var
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    D DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Windows çok sıkıntılı bir platform olmaya başladı kendi kendine mavi ekran verip duruyor onun dışında bir çok problemi var inşallah düzeltirler
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    D DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu defender belasını da kaldırsa ne var sanki...

    B öyle lanet bir yazılım yon yav...
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    nevrans (Hakan nurettin Cengiz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Wın 8.1 kullanıyorum çok memnunum
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    13412 kez okundu.
    21 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    windows 10, sun valley ve
    3 etiket daha güncelleme bloatware Yazılım
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