Bir sonraki Windows 10 güncellemesi bilgisayarları gereksiz uygulamalardan arındıracak

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Piyasadaki birçok yeni Windows 10 bilgisayar ne yazık ki Microsoft ve cihaz üreticilerinin önceden yüklediği gereksiz uygulamalarla satılıyor. İşletim sisteminin temiz kurulumu bile 3D Görüntüleyici ve Paint 3D gibi birçok kullanıcının yüzüne bakmadığı uygulamaları beraberinde getiriyor.

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Gelen bilgilere göre Microsoft, Windows 10'da önceden yüklenmiş uygulamaların (bloatware) sayısını azaltacak. Söz konusu değişiklik Insider kullanıcılarına sunulan önizleme sürümlerinde hayat geçirilmiş durumda. Yazılım devinin popüler olmayan uygulamaları Sun Valley güncellemesiyle isteğe bağlı hale getirmesi bekleniyor.

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Sun Valley yıl sonuna doğru gelecek

Windows 10 sürüm 21H2'den itibaren 3D Görüntüleyici ve Paint 3D sistemden kaldırılacak. Kullanıcılar ihtiyaç duymaları halinde bu uygulamaları Microsoft Store üzerinden indirebilecekler. Hepsi bununla sınırlı değil, dahası da var.

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Yaklaşan güncelleme ile birlikte Dosya Gezgini'ndeki boş 3D Nesneler klasörü de ortadan kalkıyor. Şirket ayrıca Matematiksel Giriş Paneli'ni de kaldıracak. Sun Valley güncellemesinin Ekim veya Kasım aylarında genel kullanıma sunulması bekleniyor.

https://www.windowslatest.com/2021/03/12/the-next-windows-10-update-might-cut-down-on-bloatware/

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