Exynos işlemcili birçok Samsung cihazı Diablo Immortal’ı çalıştıramıyor

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Dünyanın en popüler oyun serilerinden olan Diablo yeni oyunu ile karşımızda. 2018’de duyurulan Diablo Immortal, bunca sürenin ardından Android ve iOS için çıkış yaptı. Oldukça beğenilen Diablo Immortal, Samsung kullanıcılarını sinirlendirecek bir hataya sahip.

Diablo Immortal'ın ne zaman erişime açılacağı belli oldu 5 gün önce eklendi

Exynos işlemcili Samsung kullanıcıları, Reddit’te Diablo Immortal ile ilgili sıkıntılarını paylaştı. Sorunların artmasının ardından topluluk liderlerinden PezRadar, sorunu doğruladı. Bu sorun ile birçok Exynos işlemcili Samsung telefonu, Diablo Immortal’ı çalıştıramıyor. Bazı kişiler oyunu çalıştırabilse de oyunu oynanamaz yapan grafik hataları ile karşılaşıyor. PezRadar, hatanın en yakın zamanda düzeltileceğini açıkladı ancak bu zamana kadar aşağıdaki listedeki Samsung telefonların Diablo Immortal’ı indirmesinin yasaklanabileceğini belirtti. Listede en azından birçok yeni Samsung amiral gemisi yer almıyor.

Diablo Immortal’ı çalıştıramayan Samsung telefonlar:

Galaxy A12

Galaxy A13

Galaxy A21s

Galaxy A51 5G

Galaxy A Quantum

Galaxy S10 serisi

Galaxy Note 10 serisi

Galaxy F12

Galaxy F62

Galaxy M12

Galaxy M13

Galaxy M62

Galaxy XCover 5

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