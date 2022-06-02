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    Exynos işlemcili birçok Samsung cihazı Diablo Immortal’ı çalıştıramıyor

    Blizzard’ın sevilen serilerinden Diablo sonunda Immortal oyunu ile mobile çıkış yaptı. Uzun süredir beklenen mobil oyun, bazı Samsung kullanıcıların canını sıkacak bir hata ile çıkış yaptı.
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    Birçok samsung telefonu Diablo Immortal'ı çalıştıramıyor
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    Dünyanın en popüler oyun serilerinden olan Diablo yeni oyunu ile karşımızda. 2018’de duyurulan Diablo Immortal, bunca sürenin ardından Android ve iOS için çıkış yaptı. Oldukça beğenilen Diablo Immortal, Samsung kullanıcılarını sinirlendirecek bir hataya sahip.

    Exynos işlemcili Samsung kullanıcıları, Reddit’te Diablo Immortal ile ilgili sıkıntılarını paylaştı. Sorunların artmasının ardından topluluk liderlerinden PezRadar, sorunu doğruladı. Bu sorun ile birçok Exynos işlemcili Samsung telefonu, Diablo Immortal’ı çalıştıramıyor. Bazı kişiler oyunu çalıştırabilse de oyunu oynanamaz yapan grafik hataları ile karşılaşıyor. PezRadar, hatanın en yakın zamanda düzeltileceğini açıkladı ancak bu zamana kadar aşağıdaki listedeki Samsung telefonların Diablo Immortal’ı indirmesinin yasaklanabileceğini belirtti. Listede en azından birçok yeni Samsung amiral gemisi yer almıyor.

    Diablo Immortal’ı çalıştıramayan Samsung telefonlar:

    • Galaxy A12
    • Galaxy A13
    • Galaxy A21s
    • Galaxy A51 5G
    • Galaxy A Quantum
    • Galaxy S10 serisi
    • Galaxy Note 10 serisi
    • Galaxy F12
    • Galaxy F62
    • Galaxy M12
    • Galaxy M13
    • Galaxy M62
    • Galaxy XCover 5
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    biembo 6 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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