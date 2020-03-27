Birden fazla ARM tabanlı Mac laptop ve masaüstü önümüzdeki yıl tanıtılabilir

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Mac’lerin uzun zamandır Intel işlemcilerden vazgeçerek Apple’ın kendi ARM tabanlı işlemcilerini kullanmaya başlayacağı konuşulmaktaydı. Analist Ming-chi Kuo tarafından hazırlanan ve MacRumors’ta yayınlanan yeni rapora göre birkaç ARM tabanlı Mac, 2021 yılında hem laptop hem de masaüstü formuyla karşımıza çıkacak.

Kuo’nun raporuna göre ARM işlemcilere geçmek, Apple’ın işlemci maliyetini yüzde 40 ile 60 arasında azaltacak ve donanımı üzerinde daha iyi esnekliğe sahip olmasını sağlayacak.

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Intel ve AMD’nin ürettiği x86 işlemcilere kıyasla ARM tabanlı tasarımlar, mobil cihazlarla genel olarak ilişkilendirilirler çünkü daha yüksek enerji verimliliği, iPad gibi cihazlarda yüksek pil ömrünü aktif soğutmaya ihtiyaç duymadan kullanıcılara sunar. Apple’ın MacBook modellerinde A serisi işlemcilerin geleceğini görmesi de yüksek ihtimalle bu konuya bağlanıyor.

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