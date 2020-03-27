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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Birden fazla ARM tabanlı Mac laptop ve masaüstü önümüzdeki yıl tanıtılabilir

    Ünlü Apple analisti tarafından yayınlanan yeni rapora göre Apple, 2021, yani önümüzdeki yıl içerisinde birden fazla ARM işlemci üzerinde çalışan Mac tanıtacak.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Birden fazla ARM tabanlı Mac laptop ve masaüstü önümüzdeki yıl tanıtılabilir
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    Mac’lerin uzun zamandır Intel işlemcilerden vazgeçerek Apple’ın kendi ARM tabanlı işlemcilerini kullanmaya başlayacağı konuşulmaktaydı. Analist Ming-chi Kuo tarafından hazırlanan ve MacRumors’ta yayınlanan yeni rapora göre birkaç ARM tabanlı Mac, 2021 yılında hem laptop hem de masaüstü formuyla karşımıza çıkacak.

    Kuo’nun raporuna göre ARM işlemcilere geçmek, Apple’ın işlemci maliyetini yüzde 40 ile 60 arasında azaltacak ve donanımı üzerinde daha iyi esnekliğe sahip olmasını sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 4000 Mobile ile çok iddialı | Intel için en zor dönem"

    Intel ve AMD’nin ürettiği x86 işlemcilere kıyasla ARM tabanlı tasarımlar, mobil cihazlarla genel olarak ilişkilendirilirler çünkü daha yüksek enerji verimliliği, iPad gibi cihazlarda yüksek pil ömrünü aktif soğutmaya ihtiyaç duymadan kullanıcılara sunar. Apple’ın MacBook modellerinde A serisi işlemcilerin geleceğini görmesi de yüksek ihtimalle bu konuya bağlanıyor.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Telefonlar da gelse ...
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa.
    Harika bir Linux makinesi olur
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    yorumculuklar 2 sa.
    iPad ile bir şeyler denemeye başladılar zaten ve Apple'ın ARM tasarımları gerçekten güçlü, A serisi işlemcilere yetişebilen yok henüz. Düz Macbook versiyonunda veya Air üzerinde belki görebiliriz fakat Pro ve masaüstüler için uzak görüyorum. Masaüstü sürümünde belki Mini'de görebiliriz fakat onu da profesyonel olarak kullanan çok kişi biliyorum.
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