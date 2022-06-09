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    Birleşik Krallık, USB-C’yi zorunlu yapmayı düşünmüyor

    Aylar süren toplantılar ve tartışmaların ardından Avrupa Birliği, USB-C’yi birçok elektronik cihaz için zorunlu yapmaya karar verdi. Ancak Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ile aynı fikirde değil.
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    Birleşik Krallık, USB Type-C konusunda AB ile hemfikirde değil
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     Özellikle microUSB ve Lightning konektörlerinin hala var olması, Avrupa Birliği’nde ciddi elektronik atık oluşmasına sebep oluyor. Elektronik atıklara ve şarj kablolarına harcanan paraların önüne geçmek isteyen Avrupa Birliği, bir süredir bütün cihazlarda tek bir şarj girişi olması için uğraşıyordu. Aylar süren tartışmaların ardından Avrupa Birliği, 7 Haziran’da USB-C’nin zorunlu olması kararına vardı. Ancak görünüşe göre Birleşik Krallık aynı fikirde değil.

    USB Type-C yalnızca Kuzey İrlanda’da zorunlu olacak

    BBC’ye göre Birleşik Krallık Hükümeti, USB Type-C’yi zorunlu yapmayı şimdilik düşünmüyor. Ancak Brexit sürecinde yapılan anlaşmalara göre Avrupa Birliği’nin USB-C kuralı, Birleşik Krallık’ta bulunan Kuzey İrlanda’da da geçerli olacak.

    Birleşik Krallık, USB-C girişini zorunlu yapmasa da Apple dahil birçok firma, cihazlarını Avrupa Birliği’nde satmak için USB-C girişli yapacaktır. Bölgelere göre farklı şarj girişlerine sahip iPhone veya diğer akıllı telefonlar görmek pek rastlanacak bir geleceğe benzemiyor. Avrupa Birliği’nin kararı ve şarj girişine sahip olmayan iPhone fikirlerinde yaşanan problemler sebebi ile 2023 yılında tanıtılacak iPhone 15'in ilk USB-C girişine sahip iPhone olması bekleniyor.

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