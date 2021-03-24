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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitci.com, Mclaren F1 taraftar tokeni için anlaşmaya vardı

    Yerli kripto para borsası Bitci.com, Mclaren F1 takımıyla anlaşma sağladı. Mclaren F1 taraftar tokeni hazırlanacak ve Bitci'nin blockchain teknolojileri kullanılacak.
    24 Mart 2021, 19:20 (1 sa.)
    283
    28
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bitci.com, Mclaren F1 taraftar tokeni için anlaşmaya vardı

    Türkiye’nin kripto para borsası ve blockchain teknoloji şirketi Bitci, büyük bir anlaşmaya imza attı. McLaren F1 takımıyla taraftar tokeni ve blockchain teknolojileri için iş birliği yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Manchester City kripto para çıkarıyor: Socios ile anlaşıldı"

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    Bitci.com, McLaren’in taraftar tokenini satışa sunacak. Bu token, yerli blockchain platformu Bitci Chain üzerinde çalışacak. Bitci’deki Eskişehirspor, Karşıyaka, Ankaragücü, Rangers ve Real Betis tokenleri ile benzer yapıda olacak. Tüm dünyadaki F1 hayranları, Mclaren tokeni almak için Bitci borsasını kullanacak. Mclaren taraftar tokeni hakkındaki detaylı bilgininin önümüzdeki haftalarda açıklanacağı belirtildi.

    Bitci.com, Mclaren F1 taraftar tokeni için anlaşmaya vardı
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    Sponsorluk anlaşması kapsamında McLaren’in F1 aracına ve pilotların kasklarına Bitci.com logosu eklenecek. Bu anlaşmanın 3+2 yıl boyunca geçerli olacağı duyuruldu.

    McLaren Racing Ticari Direktörü Mark Waller iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

    “İmzaladığımız anlaşmayla birlikte, Bitci.com'u McLaren F1 takımımızın resmi ortağı olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bitci com ile sürdüreceğimiz uzun süreli ortaklık ve taraftar token projemiz Formula 1'de türünün ilk örneği olacak. Bahreyn'de başlayacak olan 2021 Formula 1 sezonunun açılışında, MCL35M'de Bitci.com ile ortaklığımızı hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz.”



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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    antique 11 dakika önce

    bilardoyu oynayan ıstaka.. sen sadece onu tutuyorsun tıpkı golf oynayan adamın çantasını tutan eleman gibi ??😎

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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