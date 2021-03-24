Bitci.com, Mclaren F1 taraftar tokeni için anlaşmaya vardı

Türkiye’nin kripto para borsası ve blockchain teknoloji şirketi Bitci, büyük bir anlaşmaya imza attı. McLaren F1 takımıyla taraftar tokeni ve blockchain teknolojileri için iş birliği yaptı.

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Bitci.com, McLaren’in taraftar tokenini satışa sunacak. Bu token, yerli blockchain platformu Bitci Chain üzerinde çalışacak. Bitci’deki Eskişehirspor, Karşıyaka, Ankaragücü, Rangers ve Real Betis tokenleri ile benzer yapıda olacak. Tüm dünyadaki F1 hayranları, Mclaren tokeni almak için Bitci borsasını kullanacak. Mclaren taraftar tokeni hakkındaki detaylı bilgininin önümüzdeki haftalarda açıklanacağı belirtildi.

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Sponsorluk anlaşması kapsamında McLaren’in F1 aracına ve pilotların kasklarına Bitci.com logosu eklenecek. Bu anlaşmanın 3+2 yıl boyunca geçerli olacağı duyuruldu.

McLaren Racing Ticari Direktörü Mark Waller iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

“İmzaladığımız anlaşmayla birlikte, Bitci.com'u McLaren F1 takımımızın resmi ortağı olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bitci com ile sürdüreceğimiz uzun süreli ortaklık ve taraftar token projemiz Formula 1'de türünün ilk örneği olacak. Bahreyn'de başlayacak olan 2021 Formula 1 sezonunun açılışında, MCL35M'de Bitci.com ile ortaklığımızı hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz.”

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