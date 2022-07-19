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    Tesla ikinci çeyrekte elektrikli otomobil satışlarında lider

    Yarı iletken kıtlığı, tedarik zinciri kesintileri ve Çin'deki Covid karantilarının etkilerine rağmen elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla göre arttı. Tesla ikinci çeyrek satışlarında lider.
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    Tesla ikinci çeyrekte elektrikli otomobil satışlarında lider
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    InsideEVs internet sitesi 2022'nin ikinci çeyreğindeki elektrikli otomobil satışlarına ilişkin bir rapor yayınladı. Ortaya çıkan veriler devam eden yarı iletken kıtlığı, tedarik zinciri kesintileri ve Çin'deki Covid karantilarından kaynaklanan üretim sorunlarına rağmen elektrikli araç satışlarının dünya genelinde arttığını ortaya koyuyor.

    Elektrikli araçlarda pazar lideri 254.695 otomobil satışı ile Tesla oldu. Şirketin geçen yılın aynı dönemine kıyasla satış rakamlarını %27 oranında artırdığını belirtelim. İkinci sırada 180.296 otomobil satmayı başaran BYD yer alıyor. Çinli markanın yıldan yıla büyüme oranı ise %228.

    Tesla ikinci çeyrekte elektrikli otomobil satışlarında lider
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    Volkswagen üçücü sırada

    Satış raporları BYD'nin büyük bir sıçrama yaparak Volkswagen Group'u (Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda ve SEAT) geride bıraktığını gösteriyor. Volkswagen, 118.000 elektrikli araç sevkiyatıyla üçüncü sırada. Alman otomobil devinin elektrikli otomobil satışları yıllık bazda %6.3 artmış durumda.

    2022'nin 2. çeyreğinde en çok satış yapan ilk üç marka:

    1. Tesla: 254.695 (yıldan yıla artış: %27)
    2. BYD: 180.296 (yıldan yıla artış: %228)
    3. Volkswagen Group: 118.000 (yıldan yıla artış: %6.3)
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    juanmata09 5 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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