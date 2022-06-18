Bitcoin (BTC) fiyatı 19 bin dolara düştü

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Bitcoin’in (BTC) bu sabah saatlerinde 19 bin dolar seviyelerine kadar gerilemesi ile beraber kripto para sektörü bu düşüşten oldukça etkilendi. Haberimizin yayınlandığı esnada Bitcoin 19.130 dolardan, Ethereum ise 996 dolardan işlem görüyordu. Bitcoin ve Ethereum’un son 24 saat içerisindeki düşüşünden altcoinler de etkilendi. Bazıları yüzde 10'un üzerinde düşüş yaşandı.

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Kripto para piyasasında düştükçe yaşandıkça yeni düşüşlerden etkilenmemek için piyasayı terk edenler olduğu gibi bunu fırsat olarak düşünüp yatırımını artıran isimler de oluyor. Digital Currency Group CEO’su Barry Silbert, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bu düşüş sırasında Bitcoin satın aldığını duyurdu.

Barry Silbert, konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Kripto para piyasasında maksimum acı ve belirsizliğe ulaştığımızı hissediyorum. Burada BTC satın alıyoruz. Hadi gidelim”

Bitcoin ve Ethereum fiyatı son 19 ayın en düşük seviyesine indi

Bitcoin son bir haftada yüzde 33, Ethereum ise son bir haftada yüzde 36 düşüş yaşadı. Fiyatlar, Aralık 2020'deki fiyatlara geriledi.

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Bitcoin fiyatı 19 bin doların altına düştü