Bitcoin sert düştü piyasa allak bullak oldu

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Geçen yıl yaşanan büyük düşüşlerin ardından toparlanan ve 9000$ seviyesinin üzerine tutunmaya çalışan Bitcoin haftasonu adeta çakıldı ve peşinden de tüm kripto para piyasasını dibe doğru sürükledi.

Yine dibe gidiyor

Cuma günü 9000$ seviyelerinde gezinen Bitcoin; en büyük piramit şemalarından biri olarak bilinen PlusToken projesinin elinde mevcut 13 bin adet Bitcoin’i hareketlendirdiği haberleri ile birlikte hızlı bir şekilde düşüşe başladı.

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Grafik analizlerindeki hiçbir destek veya dirence takılmayan Bitcoin, panik kaçışı yapanların da etkisiyle sabah saatlerinde 7600$ seviyesine kadar indi. Sonrasında toparlanarak 7900$ seviyesine kendisini atsa da büyük bir kırılganlık oluşmuş durumda.

Ethereum yıl içerisinde 300$ seviyelerinin üzerine çıksa da hali hazırda 200$ seviyesine tutunmaya çalışıyor. XRP yine 0.3$ üzerinde umut verse de 0.2$ seviyelerine gerilemiş durumda. Tüm kripto paralar yüzde 10-20 arasında düşüş yaşadı.

Piyasanın değeri 228 milyar dolar seviyesine düşmüş durumda. Tehlikeli seviyeler olarak görülen 200 milyar dolar yeniden yaklaşmaya başladı.

https://coinmarketcap.com/

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