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    Bitcoin sert düştü piyasa allak bullak oldu

    Geçen hafta 11000$ senaryoları konuşulan Bitcoin bazı olumsuz haberler nedeniyle hafta sonunda hızlı bir düşüş yaşadı ve 8000$ seviyesinin altına kadar indi.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin sert düştü piyasa allak bullak oldu
    Tam Boyutta Gör

    Geçen yıl yaşanan büyük düşüşlerin ardından toparlanan ve 9000$ seviyesinin üzerine tutunmaya çalışan Bitcoin haftasonu adeta çakıldı ve peşinden de tüm kripto para piyasasını dibe doğru sürükledi.

    Yine dibe gidiyor

    Cuma günü 9000$ seviyelerinde gezinen Bitcoin; en büyük piramit şemalarından biri olarak bilinen PlusToken projesinin elinde mevcut 13 bin adet Bitcoin’i hareketlendirdiği haberleri ile birlikte hızlı bir şekilde düşüşe başladı.

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    Grafik analizlerindeki hiçbir destek veya dirence takılmayan Bitcoin, panik kaçışı yapanların da etkisiyle sabah saatlerinde 7600$ seviyesine kadar indi. Sonrasında toparlanarak 7900$ seviyesine kendisini atsa da büyük bir kırılganlık oluşmuş durumda.

    Ethereum yıl içerisinde 300$ seviyelerinin üzerine çıksa da hali hazırda 200$ seviyesine tutunmaya çalışıyor. XRP yine 0.3$ üzerinde umut verse de 0.2$ seviyelerine gerilemiş durumda. Tüm kripto paralar yüzde 10-20 arasında düşüş yaşadı.

    Piyasanın değeri 228 milyar dolar seviyesine düşmüş durumda. Tehlikeli seviyeler olarak görülen 200 milyar dolar yeniden yaklaşmaya başladı.



    https://coinmarketcap.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Godolphin (Cem Yılmaz) 1 hf. en beğenilen
    Şu saçmalıga para yatıranlar var harbiden ilginç götüren götürüyor ama çok pis patlıcaklar sonradan.
    1 Yanıt Yanıtla +32
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. Godolphin
    Nisan 2009'da Bitcoin'in adı ilk kez ortaya çıktığı zamanlardı, 10 tane mi öyle bir miktar bitcoin almayı düşünüyordum. Sonra donanımhaber foruma girip yorumlara bakayım dedim, bu parayla kiralık katil tutuluyor, yasa dışı işler yapılıyor, kapınızı polis çalarsa şaşırmayın, deepwebin para birimi gibi yorumları okudum almaktan vazgeçtim.

    35 dolarlık BC alsaydım şimdi 70.000 dolarım olacaktı.
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 1 hf.
    Yine mi keriz silkelediler bunlar. Belliydi 1 aydır DH sürekli reklamlarını yapıyordu. Kime ve neye hizmet ettiğini bence iyice irdelemeli...
    Yanıtla +13
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    Murat Can Kurt 1 gün yeni yorumcu
    Selamlar. Bir şey soracağım. son olaylardan dolayı forex hangi günlerde dinleniyor ? nereden öğrenebilirim?
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    altaybilgin (Altay Bilgin) 1 gün
    4.700 dolarları gördüğümde buradan daha düşmez dedim ama almadım, dolarda kalmayı tercih ettim.

    5.864 dolar olmuş bitcoin keşke alsaydık az bi şi, önemli olan buradan sonra ne olacağı: piyasa.paratic.com/...
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    HertaLilla6 1 hf. yeni yorumcu
    Bitcoin düştüğü gibi bi zaman sonra da çıkar elbet
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    KaleyDeskop (ali ) 1 hf.
    kazanan var ama bu şşi manipğle edenler kazanıyor senin benim gibiler de adamların ekmeğine yağ sürüyor. 2019 yılında 50 bin dolar olur diyenler yok şimdi ortada. birileri para koyacakki değirmen dönsün. bin dolara bile düşğrürler sazanlar satın alsın diye..
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    Hqmm 1 hf. yeni yorumcu
    Evet bitcoin sert bir düşüş yaşadı Abd borsası ve petrol fiyatlarıyla aynı yönde bir düşüş fakat düşükken alıp yükselmesini beklemek mantıklı olabilir. Türkiye'de şuan Dünya çapında atlım gösteren bir borsa tanıyorum o da thodex ilk başta Türkiye'de başlayıp 3 yılda geniş çaplı bir başarı elde ettiler asıl önemli olan bu geçişte sert komsiyonlar uygulamadan ve makul oranlarla devam etmek bu sayede çoğu yatırım aracından daha kârlı işler çıkarılabilir thodexi bu açıdan tebrik etmek gerek güzel şeyler bekliyoruz...
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 1 hf.
    Yine mi keriz silkelediler bunlar. Belliydi 1 aydır DH sürekli reklamlarını yapıyordu. Kime ve neye hizmet ettiğini bence iyice irdelemeli...
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    explain50 (Mehmet Gökhan Özen) 1 hf.
    Boş konuşan bebelere inanmayın. 10-15 gün içerisinde zaten düştüğü seviyenin üstüne çıkacak.
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf.
    adı üstünde borsa, düşer de çıkar da.
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    Horny Saint (melih ö) 1 hf.
    Ula zarar ettik ulaaa 56kdan aldiydik
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    14395 kez okundu.
    29 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

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