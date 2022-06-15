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    Bitcoin milyarderleri erimeye devam ediyor

    Kripto para piyasasını neredeyse yarı yarıyadan daha fazla eriten büyük düşüş sonrasında bu yolda dolar milyarderi olan zenginler de yavaş yavaş erimeye başladı. 
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    Bitcoin

    Geçen yıl kripto para piyasasının yükselişi ile servetine servet katan Bitcoin milyarderleri büyük düşüş süreci ile birlikte adeta dibe vurdu. Elbette halen zenginler ancak kayıpları devasa miktarlara ulaşıyor.

    Bitcoin milyarderleri kayıpta

    FED baskısı ve projelerin çöküşü ile 20 bin dolar seviyesini zorlayan Bitcoin peşinden tüm piyasayı sürükledi. Kripto varlıkları ile dolar milyarderleri arasına giren borsa sahipleri de aynı oranda kayıplar yaşandı.

    Bloomberg tarafından yapılan araştırmaya göre bu hafta itibariyle en büyük düşüşü Binance patronu Changpeng Zhao yaşadı. Ünlü ismin 95 milyar dolarlık servetinden sadece 10.2 milyar dolar kalmış durumda.

    FTX patronu ve bazı çöküş skandallarının arkasındaki isim olduğu iddia edilen Samuel Bankman-Fried neredeyse yarı yarıya erimiş ve 8.9 milyar dolara gerilemiş. Coinbase patronu Brian Armstrong ise yaklaşık 6 kat kayıpla 2.1 milyar dolara düşmüş. MicroStrategy şirketinin de 1 milyar dolara yakın kaybı olduğu dile getiriliyor. Diğer zenginlerin varlıkları nispeten daha az düşüş yaşamış ancak küresel enflasyon, FED toplantısı gibi sebeplerle piyasa halen düzelebilmiş değil. Bu bakımdan düşüş daha da derinleşebilir.

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    WIPERRANTAN 2 gün önce

    oha

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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