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    Anlık Bildirim

    Bitpanda, Avrupa'da yayılmaya devam ediyor: Almanya'da lisans aldı

    Kripto para borsası Bitpanda, Alman Federal Mali Denetleme Kurumu’ndan (BaFin) aldığu lisansla, Almanya'da kripto varlıkları hizmet sunacak.                         
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    Bitpanda, Almanya’da kripto lisansı aldığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde birçok kripto borsası faaliyetlerini sınır ötesine taşımak için birçok farklı ülkeden lisans almaya başladı. Bu kez bir lisans haberi de kripto para borsası Bitpanda’dan geldi. Çıkan son haberlere göre; Bitpanda, Almanya’da kripto lisansı aldığını açıkladı.

    Bitpanda konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Bitpanda bir sipariş defteri tutabilecek ve kripto varlıkları için hizmetleri doğrudan pazarlayabilecek ve Alman müşterilerinin çok çeşitli kripto para birimlerine yatırım yapmaları için güvenli ve düzenlenmiş bir ortam sağlamalarına olanak tanıyacak”

    Avrupa Parlamentosu aracılığıyla mevzuat taslağını yönetmekle görevli Alman milletvekili Stefan Berger, AB’nin Kripto Varlık Piyasalarının (MiCA) kripto düzenlemesi için küresel standart sağlaması gerektiğini söyledi.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 13 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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