Bitpanda, Avrupa'da yayılmaya devam ediyor: Almanya'da lisans aldı

Bitpanda konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“Bitpanda bir sipariş defteri tutabilecek ve kripto varlıkları için hizmetleri doğrudan pazarlayabilecek ve Alman müşterilerinin çok çeşitli kripto para birimlerine yatırım yapmaları için güvenli ve düzenlenmiş bir ortam sağlamalarına olanak tanıyacak”
Avrupa Parlamentosu aracılığıyla mevzuat taslağını yönetmekle görevli Alman milletvekili Stefan Berger, AB’nin Kripto Varlık Piyasalarının (MiCA) kripto düzenlemesi için küresel standart sağlaması gerektiğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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