Bitpanda, Avrupa'da yayılmaya devam ediyor: Almanya'da lisans aldı

Tam Boyutta Gör Son dönemde birçok kripto borsası faaliyetlerini sınır ötesine taşımak için birçok farklı ülkeden lisans almaya başladı. Bu kez bir lisans haberi de kripto para borsası Bitpanda’dan geldi. Çıkan son haberlere göre; Bitpanda, Almanya’da kripto lisansı aldığını açıkladı.

Bitpanda konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Bitpanda bir sipariş defteri tutabilecek ve kripto varlıkları için hizmetleri doğrudan pazarlayabilecek ve Alman müşterilerinin çok çeşitli kripto para birimlerine yatırım yapmaları için güvenli ve düzenlenmiş bir ortam sağlamalarına olanak tanıyacak”

Bir başka büyük kripto borsası daha iflasın eşiğinde 15 sa. önce eklendi

Avrupa Parlamentosu aracılığıyla mevzuat taslağını yönetmekle görevli Alman milletvekili Stefan Berger, AB’nin Kripto Varlık Piyasalarının (MiCA) kripto düzenlemesi için küresel standart sağlaması gerektiğini söyledi.

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