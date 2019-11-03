BKM Express'e tanınan süre doldu

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Türkiye'nin dijital cüzdanı olarak lanse edilen BKM Express için Rekabet Kurumu, haksız rekabet oluşturduğuı için kapatılmasına karar vermiş ve BKM Express hizmetinin kapatılması için 60 günlük süre tanınmıştı. Bu sürenin sonunda geldik.

Kullanıcıların banka ve kredi kartlarını sisteme bir kez ekleyip sonrasında, alışverişlerde kart bilgilerini girmeden hızlı ve güvenli ödeme yapmasına olanak sağlayan BKM Express, kart bilgilerini tuttuğu için haksız rekabet oluşturuyor. Bu bilgilerin tutulması için Rekabet kurulu tarafından BKM Express'e özel muafiyet verilmişti ancak ödeme sistemleri piyasası gelişince muafiyetin kaldırılmasına karar verildi.

Ayrıca Bkz. "Yurt dışındaki şirketlerin Dijital Hizmet Vergisi vatandaştan kesilecek"

BKM Express için tanımlanan 60 günlük süre kararın tebliğ tarihinden itibaren başlamıştı, bugün bu sürenin sonuna geliyoruz. BKM Express'in yola devam edip etmeyeceği ile ilgili şimdilik 2 adet açıklama bulunuyor. Gün içerisinde detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

BKM Express üye iş yeri Getir, kullanıcılarına dün gönderdiği e-posta'da şu sözlere yer verdi:

"Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) hizmeti olan BKM Express 3 Kasım 17.00 itibariyle servisini tüm Türkiye’de durduracaktır. Bundan sonraki siparişlerinde bir Mastercard uygulaması olan Masterpass ile ödeme yapmaya devam edebilirsin."

BKM Express'in Twitter hesabından açıklama: "Kapanmayacak"

BKM Express'e ait Twitter hesabı @BKMExpress_MH tarafından bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"BKM Express hizmeti 3 Kasım Pazar günü sonlandırılmayacaktır. Gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz."

BKM Express'in yola nasıl devam edeceği bilinmiyor ancak konu hakkındaki detaylı bilginin bugün paylaşılması bekleniyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Rekabet Kurulu Yönetim Kurulu kadrosunda değişiklikler yaşandı. Kurul'un başkanlığına Birol Küle, ikinci başkanlığına Arslan Narin atandı. Yönetimdeki bu değişiklik, BKM Express'in durumunu etkileyebilir.

BKM Express'in kapatılmasıyla ilgili bir gelişme yaşanması durumunda yeni bilgileri sizlerle paylaşacağız.