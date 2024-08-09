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    Anlık Bildirim

    Yeni Crysis olabilir: Black Myth: Wukong için fragman yayınlandı

    Black Myth: Wukong ekran kartlarının yeni Crysis’i olmak için geliyor. Şimdi de oyunun son bir oynanış fragmanı yayınlandı. Video, yeni dövüş mekanikleri ve ara sahneler içeriyor.
    Black Myth: Wukong için yeni oynanış fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bağımsız Çinli geliştirici Game Science tarafından geliştirilen Black Myth: Wukong, 20 Ağustos tarihinde oyuncularla buluşacak. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, çıkış tarihi öncesinde 4 dakikayı aşan son bir fragman yayınlandı. Aksiyon RPG oyunu, ekran kartlarının yeni Crysis'i olabilir.

    Black Myth: Wukong için yeni fragman yayınladı

    Kaçıranlar için Black Myth: Wukong, ilk olarak Ağustos 2020’de tanıtılmış ve hem grafik hem de oynanış mekanikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Paylaşılan yeni videoda ise, oyunda daha önce hiç görmediğimiz mekanlar ve dövüş mekanikleri ile karşılaşıyoruz. Ayrıca yan karakterler için bazı bölümlerde ara sahnelere yer verilmiş. 

    Yani oyun aslında geleneksel souls-like türüne yeni mekanikler eklemeye de çalışıyor diyebiliriz. Oyunda maymun kral olarak bilnen Sun Wukong karakterini kontrol ediyoruz ve hem oynanış videoları hem de boss savaşları bu detayları daha önce göstermişti. 

    Crysis'ten söz etmişken, serinin her oyunu bildiğiniz gibi bilgisayarları zorlayan oyunlar olmuştu. Hatta günümüzde bile güçlü bilgisayarlar için "Crysis açabilir mi?" şakası yapılıyor. Black Myth: Wukong'da ise umarız güzel bir opitimizasyon ve görsellik bizleri bekliyor olur. Ayrıca oyunun, Ray Tracing ve DLSS 3 desteğiyle çıkış yapacağını hatırlatalım. 

    Black Myth Wukong, 20 Ağustos'ta PC ve PlayStation 5'e çıkıyor. Halihazırda ön siparişe açılan oyunun PS Store fiyatı 2.499 TL, Steam ve Epic Games fiyatı ise sırasıyla 59.99 dolar ve 1.499 TL.

    Black Myth: WuKong sistem gereksinimleri
    - Minimum Önerilen Ultra 4K  Minimum Ray Tracing Önerilen Ray Tracing Ultra 4K Ray Tracing
    Kalite ve Çözünürlük Orta 1080P Yüksek 1080P Ultra 4K Orta 1080P Ray Tracing - Düşük Orta 1080P Ray Tracing - Orta Ultra 4K, Ray Tracing - Yüksek
    İşlemci Core i5-8400, Ryzen 5 1600 Core i7-9700, Ryzen 5 5500 Core i7-9700, Ryzen 5 5500 Core i5-9400, Ryzen 5 1600 Core i7-9700, Ryzen 5 5500 Core i7-9700, Ryzen 5 5500
    Ekran Kartı GeForce GTX 1060, RX 580 GeForce RTX 2060, Radeon RX 5700XT, Arc A750 GeForce RTX 4070, RX 7800 XT GeForce RTX 3060 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4080 SUPER
    VRAM 6GB 6GB 12GB 8GB 8GB 16GB
    RAM 16GB 16GB 32GB 16GB 16GB 32GB
    Sistem Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit
    Depolama 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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