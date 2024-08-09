Yeni Crysis olabilir: Black Myth: Wukong için fragman yayınlandı

Black Myth: Wukong için yeni fragman yayınladı
Kaçıranlar için Black Myth: Wukong, ilk olarak Ağustos 2020’de tanıtılmış ve hem grafik hem de oynanış mekanikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Paylaşılan yeni videoda ise, oyunda daha önce hiç görmediğimiz mekanlar ve dövüş mekanikleri ile karşılaşıyoruz. Ayrıca yan karakterler için bazı bölümlerde ara sahnelere yer verilmiş.
Yani oyun aslında geleneksel souls-like türüne yeni mekanikler eklemeye de çalışıyor diyebiliriz. Oyunda maymun kral olarak bilnen Sun Wukong karakterini kontrol ediyoruz ve hem oynanış videoları hem de boss savaşları bu detayları daha önce göstermişti.
Crysis'ten söz etmişken, serinin her oyunu bildiğiniz gibi bilgisayarları zorlayan oyunlar olmuştu. Hatta günümüzde bile güçlü bilgisayarlar için "Crysis açabilir mi?" şakası yapılıyor. Black Myth: Wukong'da ise umarız güzel bir opitimizasyon ve görsellik bizleri bekliyor olur. Ayrıca oyunun, Ray Tracing ve DLSS 3 desteğiyle çıkış yapacağını hatırlatalım.
Black Myth Wukong, 20 Ağustos'ta PC ve PlayStation 5'e çıkıyor. Halihazırda ön siparişe açılan oyunun PS Store fiyatı 2.499 TL, Steam ve Epic Games fiyatı ise sırasıyla 59.99 dolar ve 1.499 TL.
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|Minimum
|Önerilen
|Ultra 4K
|Minimum Ray Tracing
|Önerilen Ray Tracing
|Ultra 4K Ray Tracing
|Kalite ve Çözünürlük
|Orta 1080P
|Yüksek 1080P
|Ultra 4K
|Orta 1080P Ray Tracing - Düşük
|Orta 1080P Ray Tracing - Orta
|Ultra 4K, Ray Tracing - Yüksek
|İşlemci
|Core i5-8400, Ryzen 5 1600
|Core i7-9700, Ryzen 5 5500
|Core i7-9700, Ryzen 5 5500
|Core i5-9400, Ryzen 5 1600
|Core i7-9700, Ryzen 5 5500
|Core i7-9700, Ryzen 5 5500
|Ekran Kartı
|GeForce GTX 1060, RX 580
|GeForce RTX 2060, Radeon RX 5700XT, Arc A750
|GeForce RTX 4070, RX 7800 XT
|GeForce RTX 3060
|GeForce RTX 4060
|GeForce RTX 4080 SUPER
|VRAM
|6GB
|6GB
|12GB
|8GB
|8GB
|16GB
|RAM
|16GB
|16GB
|32GB
|16GB
|16GB
|32GB
|Sistem
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Depolama
|130GB SSD
|130GB SSD
|130GB SSD
|130GB SSD
|130GB SSD
|130GB SSD
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.