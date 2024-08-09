Yeni Crysis olabilir: Black Myth: Wukong için fragman yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Bağımsız Çinli geliştirici Game Science tarafından geliştirilen Black Myth: Wukong, 20 Ağustos tarihinde oyuncularla buluşacak. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, çıkış tarihi öncesinde 4 dakikayı aşan son bir fragman yayınlandı. Aksiyon RPG oyunu, ekran kartlarının yeni Crysis'i olabilir.

Black Myth: Wukong için yeni fragman yayınladı

Kaçıranlar için Black Myth: Wukong, ilk olarak Ağustos 2020’de tanıtılmış ve hem grafik hem de oynanış mekanikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Paylaşılan yeni videoda ise, oyunda daha önce hiç görmediğimiz mekanlar ve dövüş mekanikleri ile karşılaşıyoruz. Ayrıca yan karakterler için bazı bölümlerde ara sahnelere yer verilmiş.

Yani oyun aslında geleneksel souls-like türüne yeni mekanikler eklemeye de çalışıyor diyebiliriz. Oyunda maymun kral olarak bilnen Sun Wukong karakterini kontrol ediyoruz ve hem oynanış videoları hem de boss savaşları bu detayları daha önce göstermişti.

Crysis'ten söz etmişken, serinin her oyunu bildiğiniz gibi bilgisayarları zorlayan oyunlar olmuştu. Hatta günümüzde bile güçlü bilgisayarlar için "Crysis açabilir mi?" şakası yapılıyor. Black Myth: Wukong'da ise umarız güzel bir opitimizasyon ve görsellik bizleri bekliyor olur. Ayrıca oyunun, Ray Tracing ve DLSS 3 desteğiyle çıkış yapacağını hatırlatalım.

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Black Myth Wukong, 20 Ağustos'ta PC ve PlayStation 5'e çıkıyor. Halihazırda ön siparişe açılan oyunun PS Store fiyatı 2.499 TL, Steam ve Epic Games fiyatı ise sırasıyla 59.99 dolar ve 1.499 TL.

Black Myth: WuKong sistem gereksinimleri - Minimum Önerilen Ultra 4K Minimum Ray Tracing Önerilen Ray Tracing Ultra 4K Ray Tracing Kalite ve Çözünürlük Orta 1080P Yüksek 1080P Ultra 4K Orta 1080P Ray Tracing - Düşük Orta 1080P Ray Tracing - Orta Ultra 4K, Ray Tracing - Yüksek İşlemci Core i5-8400, Ryzen 5 1600 Core i7-9700, Ryzen 5 5500 Core i7-9700, Ryzen 5 5500 Core i5-9400, Ryzen 5 1600 Core i7-9700, Ryzen 5 5500 Core i7-9700, Ryzen 5 5500 Ekran Kartı GeForce GTX 1060, RX 580 GeForce RTX 2060, Radeon RX 5700XT, Arc A750 GeForce RTX 4070, RX 7800 XT GeForce RTX 3060 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4080 SUPER VRAM 6GB 6GB 12GB 8GB 8GB 16GB RAM 16GB 16GB 32GB 16GB 16GB 32GB Sistem Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Depolama 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD

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Black Myth: Wukong için yeni oynanış fragmanı yayınlandı