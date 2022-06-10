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    OnePlus 10T 5G, Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelebilir

    OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 10T 5G hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. OnePlus 10T 5G'nin, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden güç alacağı söyleniliyor. 
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    OnePlus 10T 5G, Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelebilir
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    OnePlus'ın yeni yüksek özelliklere sahip modeli OnePlus 10T 5G, görünüşe göre Qualcomm tarafından geliştirilen bir işlemci ile geliyor. İşte OnePlus 10T 5G hakkında ortaya çıkan bilgiler.

    OnePlus 10T 5G yakında piyasaya sürülecek 

    OnePlus, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yeni amiral gemisi modeli OnePlus 10T 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün gelen bilgiler ise telefonun bazı özelliklerini ortaya koyuyor. Bugün gelen sızıntılar Max Jambor tarafından aktarıldı.

    OnePlus 10T 5G, Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelebilir

    Söylentilere göre Ovaltine kod adı ile piyasaya sürülecek olan OnePlus 10T 5G, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak. Bu sayede gerçek anlamda amiral gemisi özelliklerini de taşıyacak olan cihazın, ortalama 100W hızlı şarj desteği sunması bekleniliyor. Son olarak kesin olmamakla birlikte 48MP + 50MP + 8MP'lik bir kamera kurulumunun bizleri beklediği de sızıntılar arasında.

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