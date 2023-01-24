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    Blizzard, NetEase ile anlaşmaya varamadı: Çin sunucuları kapatıldı

    Blizzard, yayıncı ortağı NetEase ile anlaşma sağlayamadı ve World of Warcraft, Overwatch 2, Diablo dahil Çin’deki oyunlarının çoğunun fişini çekti.              
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    blizzard oyunları çin sunucuları kapandı Tam Boyutta Gör
    Blizzard, yayıncı ortağı NetEase ile anlaşma sağlayamadı ve World of Warcraft, Overwatch 2, Diablo dahil Çin’deki oyunlarının çoğunun fişini çekti. Diablo Immortal, NetEase ile ayrı bir yayıncılık anlaşmasıyla dağıtıldığından etkilenmiyor.

    Blizzard’ın Çin’deki sunucuları yirmi yıl sonra kapatması üzerine milyonlarca oyuncu, ikonik World of Warcraft serisi ve diğer popüler oyunlara erişimi kaybetti. Şirket, uzun süredir birlikte çalıştığı yerel iş ortağı NetEase ile lisans sözleşmesinin sona ermesinin ardından Çin’deki hizmetlerini askıya aldı.

    Yabancı yayıncılar, Çin’de oyunları sunmak için yerel ortaklarla çalışmak zorunda. Ancak geçen Kasım ayında Blizzard ve NetEase, bu ay sona erecek olan lisans anlaşmalarını yenilemeyeceklerini açıkladı. Bu anlaşmalar, 2008’den beri Çin’de popüler Blizzard oyunlarının yayınlanmasını kapsıyor. O dönemde ayrı ayrı açıklamada bulunan taraflar, daha fazla detay vermeden kilit şartlar üzerinde yeni bir anlaşmaya varamayacaklarını söylediler.

    Blizzard, Çinli oyuncuların kesintisiz oynamaya devam etmesi için geçen hafta tekrar NetEase ile görüşme sağladı ancak NetEase uzatma teklifini kabul etmedi. NetEase, Blizzard’ın teklifini “şoke edici, uygunsuz, iş mantığına uymayan” bir teklif olarak nitelendirdi. NetEase, ayrıca Blizzard’ın Çin’de yeni ortaklar bulma çalışmalarına başladığını ve Hangzhou merkezli şirketi haksız bir konuma soktuğunu da belirtti.

    Şirketler, ayrı bir anlaşma kapsamında Diablo Immortal’ın ortak geliştirilmesi ve yayınlanması üzerine birlikte çalışıyor. NetEase, Kasım ayında yaptığı açıklamada bu iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/1/23/23567868/activision-blizzard-china-netease-world-of-warcraft https://edition.cnn.com/2023/01/24/tech/blizzard-games-china-shutdown-intl-hnk/index.html
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