Bluever Hello X2 her ekranı dokunmatik hale getiriyor

Özellikle pandemi dönemi ile birlikte evden çalışma trendi giderek artmaya başladı ve buna yönelik ürünler de büyük bir ilgi görüyor. Web kamerası, tablet, dizüstü bilgisayar ve görüntülü görüşme uygulamaları bunlar arasında. İhtiyaç duyulan bir diğer ürün ise dokunmatik ekran.

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Bluever Hello X2 özellikleri ve fiyatı

Özellikle hızlı tepki verme ve aksiyona geçme anlamında dokunmatik ekranlar biraz daha işimizi kolaylaştırıyor. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarı olan kullanıcılar için dokunmatik ekranlar daha az erişiebilir durumda. Bluever projesi bu noktaya odaklanıyor.

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Kickstarter üzerinde destek arayan Bluever Hello X2 projesi 10 inç ve 27 inç arasındaki ekranlara dokunmatik özelliği kazandırıyor. Üst köşeye kolayca tutturulan Bluever kızıl ötesi ve geleneksel kamera sensörünü kullanarak ekranı haritalıyor.

Kullanıcının bu harita üzerinde dokunduğu noktaları, baskı hassasiyetini veya sürükleme hareketlerini anında algılayarak bilgisayara aktarıyor. Sadece parmak değil kalem veya fırça gibi aksesuarlara da izin veriyor.

Oldukça akıcı bir şekilde çalışan sensör düzeneği bu sayede dizüstü değiştirmeye veya monitörlü bilgisayar yerine dokunmatik bir ekrana geçmeye ihtiyaç bırakmıyor. USB kablosu üzerinden bilgisayara bağlanarak bir girdi aracı haline dönüşüyor. Bluever Hello X2 aygıtı 69$ başlangıç fiyatına sahip ve proje kısa sürede fonlandı. Teslimatlar Ekim ayında başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/730355671/bluever-hello-x2-turn-any-monitor-into-a-touch-screen

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