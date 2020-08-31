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    Bluever Hello X2 her ekranı dokunmatik hale getiriyor

    Bluever Hello X2 adındaki aparat ekranın üst köşesine takılarak bir kızıl ötesi alan oluşturuyor ve ekrana dokunuşlarınızı anlık olarak tespit ederek bilgisayara aktarıyor.
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    Monitör
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Özellikle pandemi dönemi ile birlikte evden çalışma trendi giderek artmaya başladı ve buna yönelik ürünler de büyük bir ilgi görüyor. Web kamerası, tablet, dizüstü bilgisayar ve görüntülü görüşme uygulamaları bunlar arasında. İhtiyaç duyulan bir diğer ürün ise dokunmatik ekran.

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    Bluever Hello X2 özellikleri ve fiyatı

    Özellikle hızlı tepki verme ve aksiyona geçme anlamında dokunmatik ekranlar biraz daha işimizi kolaylaştırıyor. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarı olan kullanıcılar için dokunmatik ekranlar daha az erişiebilir durumda. Bluever projesi bu noktaya odaklanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor"

    Kickstarter üzerinde destek arayan Bluever Hello X2 projesi 10 inç ve 27 inç arasındaki ekranlara dokunmatik özelliği kazandırıyor. Üst köşeye kolayca tutturulan Bluever kızıl ötesi ve geleneksel kamera sensörünü kullanarak ekranı haritalıyor.

    Kullanıcının bu harita üzerinde dokunduğu noktaları, baskı hassasiyetini veya sürükleme hareketlerini anında algılayarak bilgisayara aktarıyor. Sadece parmak değil kalem veya fırça gibi aksesuarlara da izin veriyor.

    Oldukça akıcı bir şekilde çalışan sensör düzeneği bu sayede dizüstü değiştirmeye veya monitörlü bilgisayar yerine dokunmatik bir ekrana geçmeye ihtiyaç bırakmıyor. USB kablosu üzerinden bilgisayara bağlanarak bir girdi aracı haline dönüşüyor. Bluever Hello X2 aygıtı 69$ başlangıç fiyatına sahip ve proje kısa sürede fonlandı. Teslimatlar Ekim ayında başlayacak.



    https://www.kickstarter.com/projects/730355671/bluever-hello-x2-turn-any-monitor-into-a-touch-screen Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    slowfood (Slow Food) 39 dk.
    Güzel görünüyor. Hatırladığım kadarıyla bu alandaki ilk proje değil. Bir de gönderim ücretiyle birlikte 78 Dolar = 573 TL biraz tuzlu geldi. Daha büyük ekran boyutlarında kullanılabilmesi sunum için canavar bir cihaz olmasını sağlarmış diye düşündüm. Ya da birden fazla cihaz kullanımı ile boyutu büyütme imkanı olsa. Paylaşım için teşekkürler.
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