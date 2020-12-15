BluTV’den Çıplak dizisi hakkında açıklama

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Yaklaşık 6 ay önce yayınlanan BluTV özel dizisi Çıplak dün gündem oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, bu diziye RTÜK’ün yaptırım uygulamamasına şaşırdığını dile getirmiş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i etiketleyerek bir Tweet paylaşmıştı. Sonrasında Çıplak dizisi yayından kaldırıldı.

BluTV, konu hakkında ilk kez açıklama yaptı. Firmanın Instagram hesabından yapılan paylaşımda Çıplak’ın yayınına kısa süreliğine ara verildiği ve konunun RTÜK ile ilgisi olmadığı açıklandı.

Ayrıca Bkz. "BluTV özel dizisi "Çıplak" platformdan kaldırıldı"

RTÜK kuralları gereği internet üzerinden yayın yapan platformlarda PIN ile ebeveyn denetimi özelliğinin olması gerekiyor. BluTV’de böyle bir özellik bulunmuyor. BluTV, bu özelliği eklemek üzere olduğunu ve bu nedenle Çıplak dizisini kısa süreliğine erişme kapattığını ifade ediyor.

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