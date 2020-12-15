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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BluTV’den Çıplak dizisi hakkında açıklama

    BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yayınladı. Platforma çocuk kilidi özelliği eklenene kadar yayına yayına ara verildiğini duyurdu.
    6 gün
    4b
    1
    37
    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yaklaşık 6 ay önce yayınlanan BluTV özel dizisi Çıplak dün gündem oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, bu diziye RTÜK’ün yaptırım uygulamamasına şaşırdığını dile getirmiş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i etiketleyerek bir Tweet paylaşmıştı. Sonrasında Çıplak dizisi yayından kaldırıldı.

    BluTV, konu hakkında ilk kez açıklama yaptı. Firmanın Instagram hesabından yapılan paylaşımda Çıplak’ın yayınına kısa süreliğine ara verildiği ve konunun RTÜK ile ilgisi olmadığı açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "BluTV özel dizisi "Çıplak" platformdan kaldırıldı"

    RTÜK kuralları gereği internet üzerinden yayın yapan platformlarda PIN ile ebeveyn denetimi özelliğinin olması gerekiyor. BluTV’de böyle bir özellik bulunmuyor. BluTV, bu özelliği eklemek üzere olduğunu ve bu nedenle Çıplak dizisini kısa süreliğine erişme kapattığını ifade ediyor.



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    TheJudgé 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen vs-fb
    Nerden öğrenmeli ? yavrum seni leylekler getirdi diyen ebeveyinlerinden mi
    3 Yanıt Yanıtla +19
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    nebulabado 6 gün ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    Çocuğun olduğunu düşünmüyorum. Olsa bu şekilde konuşacağını sanmıyorum. İnşallah bir gün çocuk sahibi olursun ve bu diziyi oturup beraber izlersiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş merak eden pornonun en kralını internette buluyor zaten. Bırakın da televizyonlar bari temiz kalsın yav bu ne cinsellik merakı anlamadım gitti?
    Tam birilerinin istediği kıvama doğru gidiyorsunuz yeminle, cinsellik, eşcinsellik, lezbiyenlik, LBGT bilmemne.
    Neymiş özgürlükmüş medeniyetmiş. Ulan sokaktaki hayvanlar o zaman hepimizden daha medeni, daha özgür?
    Az kendinizi sorgulayın ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz diye.
    Arkadaş merak eden pornonun en kralını internette buluyor zaten. Bırakın da televizyonlar bari temiz kalsın yav bu ne cinsellik merakı anlamadım gitti? Tam ...
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    2 Yanıt Yanıtla +14
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    johonwayni (Emre ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Diziyi sansür ekleyip, yeniden yayıma sunacaklar.
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    salem33 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çocuğu odasına mı gönderelim akşam bir şey izleyeceğiz diye? Beraber izlemek istiyoruz. Artık cinsel organlar gözükmeye başladı bu kadarı normal değil.
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    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    netflixte eşcinsel dizi ve filmlerini keyifle izleyenler, türk yapımı diziye isyan etmişler.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya arkadaş daha ne söylendiğini bile anlamadan sırf muhalefet olucam diye herşeye de atlanmaz ki ya. Neyse ne haliniz varsa görün bir de sizinle uğraşmayacağım şu anda. Sizin boş vaktiniz çok abuk subukl şeylerle uğraşmaya.
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    WarSaw (Savaş T.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bulaşmayın kredi kartı dondurma opsiyonları yok birdefa kredi kartınızı kaptırırsanız bunlara vah ki ne vah :))
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    Sirkadyen 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Televizyonlar temiz kalsınmışmış. Tutup TRT'de yayınlamıyorlar bunu. İnternet üzerinden yayın yapan ücretli bir platform. Beğenmediysen açıp izlemezsin, yetmedi mi git üyeliğini iptal ettir.

    Rezillikmiş medeniyetsizlikmiş. Milletin ne izlediğine karışan ahlak zabıtası kılıklılar doluşmuş konuya hemen.
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    SKYFALL (Gökhan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    rtuk ulkenin namus bekcisi ve halkini sigaradan, alkolden vb kotu seylerden koruyan bir kurumdur.
    Bu kurum olmasaydi eger cocuklarimiz ve milletimiz sapik suclular haline doner ve kotu yola suruklenirlerdi.
    allah razi olsun devletimizden milletimizden

    Not: ironi
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş merak eden pornonun en kralını internette buluyor zaten. Bırakın da televizyonlar bari temiz kalsın yav bu ne cinsellik merakı anlamadım gitti?
    Tam birilerinin istediği kıvama doğru gidiyorsunuz yeminle, cinsellik, eşcinsellik, lezbiyenlik, LBGT bilmemne.
    Neymiş özgürlükmüş medeniyetmiş. Ulan sokaktaki hayvanlar o zaman hepimizden daha medeni, daha özgür?
    Az kendinizi sorgulayın ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz diye.
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    sorguladım...sonra sokak hayvanlarına da insanların tecavüz ettiği aklıma geldi.
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    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Ben açıkcası ayrıldıktan sonra çocuk ile büyük sınırlaması sorun olduğunu düşünmüyorum. Televizyon izlerken hayatı izliyoruz ancak o kısımları görmez isek bir kısmını görmemiş oluyoruz onlarda çocuk yaşam gibi şeyler bana göre.

    Tabii eşcinsel LGBT lezbiyen kısımlarından rahatsız olduğum için ileri alıp geçiyorum bitiyor. Sorun şu ki Netflix’e göre LGBT oranı normal insandan fazla. Pozitif ayrımcılık söz konusu.
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    231407 (Barış Özdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    neden böyle bir diziyi çekerler ve yayınlarlar bu nasıl bir sapık zihniyettir.
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    th9 6 gün ( Mesaj Silindi ) 231407
    ? tr halkı go brr
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 6 gün ( Mesaj Silindi ) 231407
    dizinin konusu ne?
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    ogzkrs (Oğuz Karslı) 6 gün ( Mesaj Silindi ) 231407
    Hoşuna gitmeyen her özgün fikre böyle mi yaklaşıyorsun ? Adamların aklına böyle bir tema gelmiş çekmişler işte, beğenmiyorsan izlemezsin zaten. Hayatta her türlü insan varsa onları da yansıtacak bir sürü film var.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    BluTV kütüphanesinde +18 olan tek içerik bu mu?
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    3956 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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