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    BluTV'nin en büyük prodüksiyonuna sahip olan dizi "Yeşilçam" duyuruldu; başrolde Çağatay Ulusoy

    Türkiye'nin yerli video akış servisi olan BluTV, yeni özel dizisini duyurdu: Yeşilçam. Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu diziye dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    2 hf.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    BluTV'nin en büyük prodüksiyonuna sahip olan dizi
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    Türkiye'nin en popüler ve en büyük video akış hizmeti olan ve daha önce Behzat Ç. Saygı, Sıfır Bir ve Alef gibi özel yapımlarla karşımıza çıkan BluTV, yeni özel dizisini duyurdu.

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    Ayrıca Bkz. "BluTV ücretsiz olarak nasıl izlenir?"

    BluTV'nin resmi twitter hesabı üzerinedn yaptığı açıklamaya göre bu yeni dizinin adı "Yeşilçam" olacak. Dizinin konusu için ise BluTV şu şekilde yazmış: "1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi.".

    Dizinin başrolünde daha önce Netflix özel dizisi Hakan: Muhafız'da oynayan ve ülkemizde son derece popüler olan Çağatay Ulusoy bulunacak. 2021'de BluTV'de yayınlanacağı söylenen dizi ile ilgili şu an için ne yazık ki başka bir bilgi bulunmuyor.

    Son olarak BluTV'nin kurucusu olan Aydın Doğan Yalçındağ ise şahsi Twitter hesabı üzerinden, dizide birçok değerli ismin olduğunu ve Yeşilçam dizisinin, BluTV'nin şu ana kadarki en büyük prodüksüyonuna sahip olacağını söyledi.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Psychotechnic (Salih Mücahit) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yahu Türkiye'de başka oyuncu yokmuş gibi yeter bıktım şu adamdan ya
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    Guest-CA5FFA1B5 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her moka bunu oynatın zaten. Kesin cebinden para veriyordur. Yoksa bunu kim niye oynatsın.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    salem33 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Küfürlü olacaktır. Başka türlüsü izlenmez sanıyorlar. Para verdik sansürsüz küfür dinlemeyek mi. :(
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Blu TV hala açık kapatmayı unuttular galiba
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    funky-nd (cihangir mercan) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    [color=#333333]kim ne derse desin kendisi türkiye'nin en gözde oyuncusudur. tv'de tutturamadıgı hicbir yapım olmadı: adını feriha koydum, medcezir, içerde.

    [color=#333333]kenan imirzalioglu ezel'den sonra, kıvanç tatlıtuğ da kuzey güney'den sonra bir dizi tutturamadı malesef.

    [color=#333333]muhafız pek bekleneni veremedi ancak bu diziyi heyecanla bekliyorum.

    [color=#333333]ayrıca bilmeyenler için kendisi delibal filminde olağanüstü bir performans sergilemiştir. izlemenizi tavsiye ederim.

    imdb.com/title/tt5076214/
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dizi başroldeki oyunculardan dolayı tutabilir konusu pek ilgimi çekmedi
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Öyle bir ülkeyiz ki bu adamların uyuşturucu madde nedeniyle yedikleri cezalar ortada olmasına rağmen, gençlerin önüne sürekli bu kişiler çıkarılıp ödül verilir gibi gözümüze sokmaya devam ediyorlar.
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    ozkn-t (Özkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hakan Muhafız rezaletinden sonra işi zor
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yenilikten anlayışınız 4k çekim hdr gibi ise çok bir farkınız yok bu yapımcılardan.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    spencermilas 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Elbet onlarda olacak hocam konu bakımından türkiyede özgür dizi flim cekmek imkansız nedeni devletin engeli var bir yere kadar bazı şeyleri aşarsın ama bir yerden sonra senaryoya yazacagın şeyleri devleti düşünerek yazarsın keza senaristin en zor işi yapımcı bulmak bulsan cekip cekmeyecegi belli degil neticede senaryo incelenecek sakıncalı şey varsa cekilmeyecek en nihayetinde devlet izin verdigi sürece riskli işler yapılır
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bülük TV’ye dönme yolunda ilerliyor.
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    trakyAli-1986 (ali ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bedava yaptı çöktü nasıl bir servis anlamak güç.
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    Guest-CA5FFA1B5 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her moka bunu oynatın zaten. Kesin cebinden para veriyordur. Yoksa bunu kim niye oynatsın.
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    1941 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    yeşilçam dizisi, yeşilçam ve
    12 etiket daha dizi blutv konusu ne zaman oyuncular oyuncu kadrosu haberler gündem çağatay ulusoy fragman detaylar Bilim ve Teknoloji
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