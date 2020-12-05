BluTV'nin en büyük prodüksiyonuna sahip olan dizi "Yeşilçam" duyuruldu; başrolde Çağatay Ulusoy

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Türkiye'nin en popüler ve en büyük video akış hizmeti olan ve daha önce Behzat Ç. Saygı, Sıfır Bir ve Alef gibi özel yapımlarla karşımıza çıkan BluTV, yeni özel dizisini duyurdu.

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BluTV'nin resmi twitter hesabı üzerinedn yaptığı açıklamaya göre bu yeni dizinin adı "Yeşilçam" olacak. Dizinin konusu için ise BluTV şu şekilde yazmış: "1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi.".

Dizinin başrolünde daha önce Netflix özel dizisi Hakan: Muhafız'da oynayan ve ülkemizde son derece popüler olan Çağatay Ulusoy bulunacak. 2021'de BluTV'de yayınlanacağı söylenen dizi ile ilgili şu an için ne yazık ki başka bir bilgi bulunmuyor.

Son olarak BluTV'nin kurucusu olan Aydın Doğan Yalçındağ ise şahsi Twitter hesabı üzerinden, dizide birçok değerli ismin olduğunu ve Yeşilçam dizisinin, BluTV'nin şu ana kadarki en büyük prodüksüyonuna sahip olacağını söyledi.

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