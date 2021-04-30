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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BluTV'nin yerli dizisi Yeşilçam'ın 2. sezon çekimleri başladı

    Yerli video akış platformu BluTV'nin geçtiğimiz ay yayınladığı yerli dizi Yeşilçam'ın ikinci sezonu için çekimler başladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    30 Nisan 2021, 22:30 (41 dk.)
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    1
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    BluTV'nin yerli dizisi Yeşilçam'ın 2. sezon çekimleri başladı
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    Yerli video akış platformu BluTV'nin yeni yerli dizisi Yeşilçam'ın devam sezonu için hız kesmeden çalışmalar başlıyor. 

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    1960'lar Türkiye'sinde Yeşilçam'dan bir hikaye anlatan Yeşilçam dizisi, 22 Nisan 2021'de BluTV üzerinden yayınlanmıştı. Yayınlanmasının üzerinden yaklaşık 1 hafta geçmişken ikinci sezon için çalışmalar başladı. 

    BluTV'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Yeşilçam dizisinin ikinci sezon çekimleri bugün itibarıyla başladı. Ne yazık ki ikinci sezonun kaç bölüm olacağı, konusu, yayın tarihi ve bunlar gibi diğer detayları şu anda belli değil.

    Diziyi şu anda BluTV'de bulabilirsiniz. İlk sezonun oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy (Semih), Afra Saraçoğlu (Tülin), Selin Şekerci (Mine), Ayta Sözeri (Kuvvet), Güngör Bayrak (Belkis), Nilüfer Açıkalın (Adviye), Bora Akkaş (Hakan), Özgür Çevik (İzzet), Yetkin Dikinciler (Reha), Altan Erkekli ve Selin Kahraman (Aysel) bulunuyordu. Yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak bulunuyordu.



    https://twitter.com/BluTV/status/1388120045130244101
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 12 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 20 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Portraitclub 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    1 bölüm çekip 2. Sezona mı geçtiler
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