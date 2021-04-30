BluTV'nin yerli dizisi Yeşilçam'ın 2. sezon çekimleri başladı

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Yerli video akış platformu BluTV'nin yeni yerli dizisi Yeşilçam'ın devam sezonu için hız kesmeden çalışmalar başlıyor.

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1960'lar Türkiye'sinde Yeşilçam'dan bir hikaye anlatan Yeşilçam dizisi, 22 Nisan 2021'de BluTV üzerinden yayınlanmıştı. Yayınlanmasının üzerinden yaklaşık 1 hafta geçmişken ikinci sezon için çalışmalar başladı.

BluTV'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Yeşilçam dizisinin ikinci sezon çekimleri bugün itibarıyla başladı. Ne yazık ki ikinci sezonun kaç bölüm olacağı, konusu, yayın tarihi ve bunlar gibi diğer detayları şu anda belli değil.

Diziyi şu anda BluTV'de bulabilirsiniz. İlk sezonun oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy (Semih), Afra Saraçoğlu (Tülin), Selin Şekerci (Mine), Ayta Sözeri (Kuvvet), Güngör Bayrak (Belkis), Nilüfer Açıkalın (Adviye), Bora Akkaş (Hakan), Özgür Çevik (İzzet), Yetkin Dikinciler (Reha), Altan Erkekli ve Selin Kahraman (Aysel) bulunuyordu. Yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak bulunuyordu.

https://twitter.com/BluTV/status/1388120045130244101

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