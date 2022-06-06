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    BluTV'ye yüzde 44 oranında zam geldi

    Discovery ile ortaklık yapan dijital içerik platformu BluTV'nin abonelik ücretlerine zam geldi. Aylık BluTV aboneliği yüzde 16 oranında zamlandı. Yıllık BluTV aboneliğine yüzde 44 zam geldi.
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    BluTV'ye yüzde 44 oranında zam geldi
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    Yerli dijital içerik platformu BluTV, abonelik ücretlerine zam yaptı. Yıllık abonelik ücreti yüzde 44 oranında zamlanarak 190,80 TL'den 274,80 TL’ye yükseldi.

    BluTV, yeni aboneler için zamlı tarifeyi yürürlüğe soktu. Aylık üyelik 34,90 TL, yıllık üyelik ise 274,8 TL oldu. Yıllık üyelik paketi 12 taksitle satın alınırsa ayda 22,90 TL’ye denk geliyor.

    BluTV, bu zamdan önce Netflix, Exxen ve Disney+ platformlarına göre oldukça uygun fiyata sunuluyordu. Zamla birlikte Disney+ ve Exxen'le benzer seviyelere geldi. Netflix'in 1080p ve 4K paketlerine göre fiyat avantajını koruyor.

    Mevcut aboneler eski fiyattan yenileyebilecek

    BluTV'ye yüzde 44 oranında zam geldi
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    Yıllık aboneliği bulunan üyelere gönderilen e-postaya göre, mevcut aboneler yıllık 274,80 TL yerine yıllık 190,80 TL’ye aboneliklerini yenileme fırsatı elde edecek. Yeni üyeler bu kampanyadan faydalanamayacak.

    BluTV abonelik ücreti 2022
    Üyelik Seçeneği Eski Fiyat Yeni Fiyat Zam Oranı
    Aylık Abonelik 29,99 TL 34,90 %16,37
    Yıllık Abonelik 190,80 TL 274,80 TL %44,02
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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 17 saat önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 3 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 3 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 5 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 5 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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