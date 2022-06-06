BluTV'ye yüzde 44 oranında zam geldi

Yerli dijital içerik platformu BluTV, abonelik ücretlerine zam yaptı. Yıllık abonelik ücreti yüzde 44 oranında zamlanarak 190,80 TL'den 274,80 TL’ye yükseldi.
BluTV, yeni aboneler için zamlı tarifeyi yürürlüğe soktu. Aylık üyelik 34,90 TL, yıllık üyelik ise 274,8 TL oldu. Yıllık üyelik paketi 12 taksitle satın alınırsa ayda 22,90 TL’ye denk geliyor.
BluTV, bu zamdan önce Netflix, Exxen ve Disney+ platformlarına göre oldukça uygun fiyata sunuluyordu. Zamla birlikte Disney+ ve Exxen'le benzer seviyelere geldi. Netflix'in 1080p ve 4K paketlerine göre fiyat avantajını koruyor.
Mevcut aboneler eski fiyattan yenileyebilecek
Yıllık aboneliği bulunan üyelere gönderilen e-postaya göre, mevcut aboneler yıllık 274,80 TL yerine yıllık 190,80 TL’ye aboneliklerini yenileme fırsatı elde edecek. Yeni üyeler bu kampanyadan faydalanamayacak.
|Üyelik Seçeneği
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Zam Oranı
|Aylık Abonelik
|29,99 TL
|34,90
|%16,37
|Yıllık Abonelik
|190,80 TL
|274,80 TL
|%44,02
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