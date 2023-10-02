BMW'nin kablosuz şarjı iPhone 15'i bozuyor: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör BWM sahipleri, iPhone 15’i araçlarının kablosuz şarj pediyle şarj ettikten sonra NFC çipinin artık çalışmadığından şikayetçi. Sorunu yaşayan kullanıcılar, iPhone’un beyaz ekranda kurtarma moduna girdiğini, cihaz yeniden başlatıldıktan sonra NFC çipinin işlevini kaybettiğini söylüyor.

iPhone 15 Pro'nun aşırı ısınma sorunu çözülüyor 1 gün önce eklendi

NFC çipi arızalanıyor!

iPhone’daki NFC çipi Apple Pay ve dijital araba anahtarı gibi özelliklere güç sağlıyor. Etkilenen kullanıcılar, Cüzdan uygulamasında Apple Pay’in kurulamadığına ilişkin hata mesajıyla karşılaşıyor. Bazı kullanıcılar Apple’ın NFC çipi arızalı iPhone’lara değişim işlemi uyguladığını söylüyor. Ancak, Apple bu sorunun tekrar yaşanmayacağının garantisini vermiyor.

Resmî açıklama henüz gelmedi

Söz konusu şikayet şu ana kadar iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max kullanıcılarından geldi. Ancak bu, herhangi bir iPhone 15 modelindede yaşanabilecek bir durum. Öte yandan sorun neden kaynaklanıyor, kaç müşteri etkilendi, hangi BMW modellerinde yaşanıyor belli değil.

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