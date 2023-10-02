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    BMW'nin kablosuz şarjı iPhone 15'i bozuyor: İşte detaylar

    BMW araç sahipleri, iPhone 15'i araç içi kablosuz şarj pediyle şarj ettikten sonra cihazlarının bozulduğunu raporlamaya başladı.                                 
    bmw iphone 15 pro nfc çipi arızalanıyor Tam Boyutta Gör
    BWM sahipleri, iPhone 15’i araçlarının kablosuz şarj pediyle şarj ettikten sonra NFC çipinin artık çalışmadığından şikayetçi. Sorunu yaşayan kullanıcılar, iPhone’un beyaz ekranda kurtarma moduna girdiğini, cihaz yeniden başlatıldıktan sonra NFC çipinin işlevini kaybettiğini söylüyor.

    NFC çipi arızalanıyor!

    iPhone’daki NFC çipi Apple Pay ve dijital araba anahtarı gibi özelliklere güç sağlıyor. Etkilenen kullanıcılar, Cüzdan uygulamasında Apple Pay’in kurulamadığına ilişkin hata mesajıyla karşılaşıyor. Bazı kullanıcılar Apple’ın NFC çipi arızalı iPhone’lara değişim işlemi uyguladığını söylüyor. Ancak, Apple bu sorunun tekrar yaşanmayacağının garantisini vermiyor.

    Resmî açıklama henüz gelmedi

    Söz konusu şikayet şu ana kadar iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max kullanıcılarından geldi. Ancak bu, herhangi bir iPhone 15 modelindede yaşanabilecek bir durum. Öte yandan sorun neden kaynaklanıyor, kaç müşteri etkilendi, hangi BMW modellerinde yaşanıyor belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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