BMW'nin kablosuz şarjı iPhone 15'i bozuyor: İşte detaylar

NFC çipi arızalanıyor!
iPhone’daki NFC çipi Apple Pay ve dijital araba anahtarı gibi özelliklere güç sağlıyor. Etkilenen kullanıcılar, Cüzdan uygulamasında Apple Pay’in kurulamadığına ilişkin hata mesajıyla karşılaşıyor. Bazı kullanıcılar Apple’ın NFC çipi arızalı iPhone’lara değişim işlemi uyguladığını söylüyor. Ancak, Apple bu sorunun tekrar yaşanmayacağının garantisini vermiyor.
Resmî açıklama henüz gelmedi
Söz konusu şikayet şu ana kadar iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max kullanıcılarından geldi. Ancak bu, herhangi bir iPhone 15 modelindede yaşanabilecek bir durum. Öte yandan sorun neden kaynaklanıyor, kaç müşteri etkilendi, hangi BMW modellerinde yaşanıyor belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.