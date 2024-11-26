Mars için, gezegenin atmosferini kullanacak bataryalar geliştiriliyor

Tam Boyutta Gör Mars, hem ABD'nin hem de Çin'in uzay planlarında oldukça önemli bir yer tutuyor. Her iki ülkenin uzay ajansı da yakın gelecekte Kızıl Gezegen'e insanlı görevler düzenlemeyi planlıyor. Daha uzak bir gelecekte ise Mars'a koloniler kurma planları yapıyor. Ancak bu planların daha gerçekçi bir düzleme oturması için öncelikle belli başlı teknolojik atılımların yapılması gerekiyor. Bu yüzden hem ABD'de hem de Çin'de pek çok bilim insanı Mars'ta yaşamı kolaylaştıracak yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Bu bilim insanlarından biri olan Prof. Peng Tan ve ekibi, Mars'ta kullanılabilecek bataryalar konusunda önemli bir çalışma yürütüyor. Çin Bilim-Teknik Üniversitesi (USTC) çatısı altında sürdürülen bu araştırma, doğrudan Mars'ın atmosferini kullanacak yeni nesil bataryalara odaklanıyor.

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Mars'ta Bataryalar, Atmosferdeki Karbondioksiti Kullanabilir

Mars'ın atmosferinin yaklaşık yüzde 95'i karbondioksitten oluşuyor. Prof. Peng Tan ve ekibi tarafından geliştirilen yeni nesil bataryalar da reaksiyon sırasında yakıt olarak karbondioksit ve lityum kullanıyor. Bu bataryaların, Mars şartlarında hem çok daha uzun süre dayanabileceği, hem daha yüksek enerji yoğunluğu sunacağı söyleniyor.

Elbette Mars'ta kullanılacak bir batarya yaratmak için sadece dayanıklı bir enerji kaynağı yaratmak yetmiyor. Bunun yanı sıra gezegene özgü şartlara ayak uydurabilecek bir tasarım da gerekiyor. Çünkü hem Mars'ın atmosferinde karbondioksitin yanı sıra farklı gazlar da bulunuyor, hem de yüzeyde sıcaklık hızla değişebiliyor. Çin'deki ekibin belki de en büyük başarısı, karbondioksiti enerjiye dönüştüren bu bataryayı Mars şartlarına uygun olacak şekilde geliştirmiş olmaları.

Prof. Peng Tan ve ekibi, yeni bataryalarını Mars yüzeyindeki şartları yeniden oluşturdukları bir ortamda geliştirip test ettiler. Yapılan testlerde, bataryanın 0 derecedeki enerji yoğunluğunun 373.9 Wh/kg, kullanım ömrünün ise 1375 saat olduğu tespit edildi. Bu da yaklaşık 2 Mars ayına denk geliyor.

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Mars atmosferini kullanacak yeni nesil bataryalar geliştiriliyor