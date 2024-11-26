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    Anlık Bildirim

    Mars için, gezegenin atmosferini kullanacak bataryalar geliştiriliyor

    Çinli bilim insanları, Mars şartlarında yüksek enerji yoğunluğunda çalışabilecek yeni nesil bataryalar geliştiriyor. Bu bataryalar, gezegenin atmosferindeki karbondioksiti kullanacak.
    Mars atmosferini kullanacak yeni nesil bataryalar geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    Mars, hem ABD'nin hem de Çin'in uzay planlarında oldukça önemli bir yer tutuyor. Her iki ülkenin uzay ajansı da yakın gelecekte Kızıl Gezegen'e insanlı görevler düzenlemeyi planlıyor. Daha uzak bir gelecekte ise Mars'a koloniler kurma planları yapıyor. Ancak bu planların daha gerçekçi bir düzleme oturması için öncelikle belli başlı teknolojik atılımların yapılması gerekiyor. Bu yüzden hem ABD'de hem de Çin'de pek çok bilim insanı Mars'ta yaşamı kolaylaştıracak yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor.

    Bu bilim insanlarından biri olan Prof. Peng Tan ve ekibi, Mars'ta kullanılabilecek bataryalar konusunda önemli bir çalışma yürütüyor. Çin Bilim-Teknik Üniversitesi (USTC) çatısı altında sürdürülen bu araştırma, doğrudan Mars'ın atmosferini kullanacak yeni nesil bataryalara odaklanıyor.

    Mars'ta Bataryalar, Atmosferdeki Karbondioksiti Kullanabilir

    Mars'ın atmosferinin yaklaşık yüzde 95'i karbondioksitten oluşuyor. Prof. Peng Tan ve ekibi tarafından geliştirilen yeni nesil bataryalar da reaksiyon sırasında yakıt olarak karbondioksit ve lityum kullanıyor. Bu bataryaların, Mars şartlarında hem çok daha uzun süre dayanabileceği, hem daha yüksek enerji yoğunluğu sunacağı söyleniyor.

    Elbette Mars'ta kullanılacak bir batarya yaratmak için sadece dayanıklı bir enerji kaynağı yaratmak yetmiyor. Bunun yanı sıra gezegene özgü şartlara ayak uydurabilecek bir tasarım da gerekiyor. Çünkü hem Mars'ın atmosferinde karbondioksitin yanı sıra farklı gazlar da bulunuyor, hem de yüzeyde sıcaklık hızla değişebiliyor. Çin'deki ekibin belki de en büyük başarısı, karbondioksiti enerjiye dönüştüren bu bataryayı Mars şartlarına uygun olacak şekilde geliştirmiş olmaları.

    Prof. Peng Tan ve ekibi, yeni bataryalarını Mars yüzeyindeki şartları yeniden oluşturdukları bir ortamda geliştirip test ettiler. Yapılan testlerde, bataryanın 0 derecedeki enerji yoğunluğunun 373.9 Wh/kg, kullanım ömrünün ise 1375 saat olduğu tespit edildi. Bu da yaklaşık 2 Mars ayına denk geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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