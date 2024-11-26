Mars için, gezegenin atmosferini kullanacak bataryalar geliştiriliyor

Bu bilim insanlarından biri olan Prof. Peng Tan ve ekibi, Mars'ta kullanılabilecek bataryalar konusunda önemli bir çalışma yürütüyor. Çin Bilim-Teknik Üniversitesi (USTC) çatısı altında sürdürülen bu araştırma, doğrudan Mars'ın atmosferini kullanacak yeni nesil bataryalara odaklanıyor.
Mars'ta Bataryalar, Atmosferdeki Karbondioksiti Kullanabilir
Mars'ın atmosferinin yaklaşık yüzde 95'i karbondioksitten oluşuyor. Prof. Peng Tan ve ekibi tarafından geliştirilen yeni nesil bataryalar da reaksiyon sırasında yakıt olarak karbondioksit ve lityum kullanıyor. Bu bataryaların, Mars şartlarında hem çok daha uzun süre dayanabileceği, hem daha yüksek enerji yoğunluğu sunacağı söyleniyor.
Elbette Mars'ta kullanılacak bir batarya yaratmak için sadece dayanıklı bir enerji kaynağı yaratmak yetmiyor. Bunun yanı sıra gezegene özgü şartlara ayak uydurabilecek bir tasarım da gerekiyor. Çünkü hem Mars'ın atmosferinde karbondioksitin yanı sıra farklı gazlar da bulunuyor, hem de yüzeyde sıcaklık hızla değişebiliyor. Çin'deki ekibin belki de en büyük başarısı, karbondioksiti enerjiye dönüştüren bu bataryayı Mars şartlarına uygun olacak şekilde geliştirmiş olmaları.
Prof. Peng Tan ve ekibi, yeni bataryalarını Mars yüzeyindeki şartları yeniden oluşturdukları bir ortamda geliştirip test ettiler. Yapılan testlerde, bataryanın 0 derecedeki enerji yoğunluğunun 373.9 Wh/kg, kullanım ömrünün ise 1375 saat olduğu tespit edildi. Bu da yaklaşık 2 Mars ayına denk geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.