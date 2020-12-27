BOE, Apple'ın kalite testinden geçti: iPhone'lara ekran üretecek

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Tencent News'in tedarik zinciri kaynaklarına dayanarak yayınladığı raporda, BOE'nin Apple'ın ekran kalite testlerinden geçtiği ve Aralık ayında iPhone 12 üretimi için OLED ekran panellerini Apple'a tedarik etmeye başlayacağı belirtildi.

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iPhone 12 Mini ekranlarını üretebilir

Uzunca bir süredir BOE'nin, Apple'ın yeni ekran tedarikçisi olacağı yönünde söylentiler dolaşıyordu. Apple'ın mevcut nesil iPhone 12 modelleri şu anda Samsung ve LG'nin ekranları ilet üretiliyor. Bu şirketler arasına girmesi muhtemel olan BOE ise birkaç kez Apple'ın kalite testlerine girmiş ve dev şirketin onayını alamamıştı. Hatta Kasım ayının sonlarında Kore medyası, BOE'nin Apple tarafından ikinci bir kalite incelemesine girdiğini ancak yine geçemediğini bildirmişti.

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Aralık ayı sonlarında, araştırma şirketi RUNTO tarafından yayınlanan yeni bir raporda ise BOE'nin Aralık ayında Apple'ın onayını geçtiği ve iPhone 12 serisi için OLED ekranlar sağlayacağı belirtiliyor. Hangi iPhone'larda BOE ekranlarının kullanılacağı belli değil, ancak iki iPhone 12 Pro modelinin konumu ve fiyatı göz önüne alındığında, daha iyi bir teknolojisi olan Samsung OLED ekranlarla gelmeye devam etmeleri muhtemel. BOE'nin ise iPhone 12 Mini modeli için ekran üretmesi bekleniyor.

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