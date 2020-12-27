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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BOE, Apple'ın kalite testinden geçti: iPhone'lara ekran üretecek

    Çin merkezli ekran üreticisi BOE, Apple'a iPhone ekranları üretmek için çalışmalar yapıyordu. Şirketin birkaç kez geçemediği Apple kalite testlerinden sonunda geçtiği bildirildi.
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    iPhone
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    BOE, Apple'ın kalite testinden geçti: iPhone'lara ekran üretecek
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    Tencent News'in tedarik zinciri kaynaklarına dayanarak yayınladığı raporda, BOE'nin Apple'ın ekran kalite testlerinden geçtiği ve Aralık ayında iPhone 12 üretimi için OLED ekran panellerini Apple'a tedarik etmeye başlayacağı belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, kutusundan şarj aleti çıkmayan iPhone'la dalga geçtiği gönderiyi sildi"

    iPhone 12 Mini ekranlarını üretebilir

    Uzunca bir süredir BOE'nin, Apple'ın yeni ekran tedarikçisi olacağı yönünde söylentiler dolaşıyordu. Apple'ın mevcut nesil iPhone 12 modelleri şu anda Samsung ve LG'nin ekranları ilet üretiliyor. Bu şirketler arasına girmesi muhtemel olan BOE ise birkaç kez Apple'ın kalite testlerine girmiş ve dev şirketin onayını alamamıştı. Hatta Kasım ayının sonlarında Kore medyası, BOE'nin Apple tarafından ikinci bir kalite incelemesine girdiğini ancak yine geçemediğini bildirmişti.

    BOE, Apple'ın kalite testinden geçti: iPhone'lara ekran üretecek
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    Aralık ayı sonlarında, araştırma şirketi RUNTO tarafından yayınlanan yeni bir raporda ise BOE'nin Aralık ayında Apple'ın onayını geçtiği ve iPhone 12 serisi için OLED ekranlar sağlayacağı belirtiliyor. Hangi iPhone'larda BOE ekranlarının kullanılacağı belli değil, ancak iki iPhone 12 Pro modelinin konumu ve fiyatı göz önüne alındığında, daha iyi bir teknolojisi olan Samsung OLED ekranlarla gelmeye devam etmeleri muhtemel. BOE'nin ise iPhone 12 Mini modeli için ekran üretmesi bekleniyor.



    https://new.qq.com/omn/20201225/20201225A04ISR00.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    4 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    rCoder (Tufan T.) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Durum şu yani, aynı parayı veceksin ama, ekran samsung, lg ya da boe olabilir, hangisi belli değil belki gözle ayırmak kolay olmaz ama sonuçta aynı kalitede olmayacaklar. Muhtemelen amerika pazarına samsung, Türkiye gibi pazarlara boe ekranları itelerler :)
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    BekirHan (Bekir Han) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar zor bir kabul süreci oldu ise kalite hale düşündürücü olacaktır.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yorumcular miniLED diye yanlış yazmış büyük ihtimal. Apple microLED'e geçiş yapacak.
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    VaporWave (Emre ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biraz geç oldu ama Apple en geç 2 model sonra tamamen miniLed'e geçer.
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    Elektrikliarabasever 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece ucuz telefonları için ürettirir. Büyük ihtimalle bir iki yıl içinde Pro modellerinde Miniled ekrana geçecek 12 serisine bu sene Amoled ekran koyması bunun göstergesi. 40 tane startup aldı Miniled üzerinde çalışma yapan.
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