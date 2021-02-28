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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BOE, içe ve dışa doğru katlanabilen akıllı telefon ekranını gösterdi

    Akıllı telefon üreticilerine ekran tedarik eden Çinli BOE, hem içe hem de dışa katlanabilen ekran teknolojisinin prototipini sergiledi.
    28 Şubat 2021, 21:00 (3 sa.)
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    1
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    BOE, içe ve dışa doğru katlanabilen akıllı telefon ekranını gösterdi
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    Araştırma şirketi IDC, yalnızca Çin'deki katlanır ekran sevkiyatlarının 2023 yılına kadar 1 milyon birimi aşmasını beklerken, katlanabilir akıllı telefon teknolojisi de gelişmeye devam ediyor. Ekran üreticisi BOE de bu alandaki yeni çözümünü kamuoyu ile paylaştı.

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    Sağlamlaştırılmış menteşe sistemi

    Pratik bir bakış açısından ekranın dışarıda kaldığı akıllı telefonlar daha ilginç görünse de, bu konsept henüz güvenilir çalışmayı ve yeterli korumayı garanti edemiyor. Buna paralel olarak da Çinli BOE şirketi, bu konudaki kendi çözümünü sundu. Şirket tarafından sergilenen prototip, şu anda kendi türünde benzersiz ve kullanıcının akıllı telefonu katlarken ekranı dışarıda mı yoksa içeride mi bırakacağına kendisinin karar vermesine izin veriyor.

    Aynı zamanda, güvenilirlik göstergeleri bu alandaki endüstri liderlerinin çözümlerine karşılık geliyor ve 200 bin katlamayı garanti ediyor. İki yönlü menteşe sistemi, örneğin hibrit dizüstü bilgisayarlarda zaten kullanılıyor olsa da, 360 derece katlanabilir ekran teknolojisi bir değişiklik gerektiriyordu.

    Gelen bilgilere göre BOE, katlama yönlerini değiştirirken malzemelere binen yükü azaltmak için çok katmanlı bir yapı kullanmış. Katlanabilir ekran teknolojisi olgunlaştıkça, amiral gemisi ürünlerde kullanımı genişliyor. Ancak günümüzde, bu cihazlar hala üst fiyat aralığında ve teknoloji meraklılarını veya estetiği ön planda tutanları hedefliyor.



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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dışa katlanınca nasıl kullanılacak çoksa gerekli değil.onun yerine içe kapanık olduğunda arkada mini bir ekran olsa bildirimler için daha güzel olmazmıydı
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