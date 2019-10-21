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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing faaliyet karı yüzde 40 düştü

    Yaşanan iki felaket sonrasında adeta çakılan Boeing, satışlarda halen belini doğrultamadı. Son iki çeyrektir firma faaliyet karlarında önemli düşüşler yaşamaya devam ediyor.
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    havacılık
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Boeing faaliyet karı yüzde 40 düştü
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    Kasım 2018 - Mart 2019 tarihleri arasında iki felaket yaşayan ve geride yüzlerce ölü bırakan Boeing 737 Max uçaklarının tartışması halen bitmedi. Birbiri ardına üzücü gerçekler ortaya çıkarken Boeing de kayıplar yaşamaya devam ediyor.

    Düşüş sürüyor

    Boeing 737 Max modellerinde bazı sıkıntılar olduğu ve bunların da test pilotları tarafından daha önce dile getirildiği iddiaları firmanın imajını iyice sarsmış durumda. Yılın üçüncü çeyreğinde firma siparişlerde büyük azalma yaşadı.

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    Yapılan tahminlere göre yılın üçüncü çeyreğinde 19.5 milyar dolar civarında gelir elde edecek olan firma yıl bazında yaklaşık yüzde 22 düşüş görebilir. 737 Max modellerinin halen yerde olması ve servis tarihinin henüz belirlenememiş olması düşüşü tetikliyor. Servis maliyetlerinin toplam olarak 8 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

    Diğer taraftan üçüncü çeyrekte hisse başına kar da 2 dolar olarak ön görülüyor. Geçen yıl aynı dönemde 3.58$ civarında bir kar elde edilmişti. Üçüncü çeyrek sonunda 380$ olarak kapanan hisse fiyatları yüzde 40 civarında bir düşüşe denk geliyor.

    Yaşanan sorunların devam etmesi ve diğer uçak modellerinde de soru işaretlerinin oluşmaya başlaması nedeniyle hisse fiyatları bugün 340$ civarında seyrediyor. Böyle giderse yılın dördüncü çeyreğinde daha büyük kayıplar yaşanabilir.



    https://www.marketwatch.com/story/boeing-faces-a-40-drop-in-quarterly-profit-2019-10-18?link=sfmw_tw Yorum Yaz
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