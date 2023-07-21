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    Boeing'in en yeni denizaltısı ilk kez denizde görüntülendi

    Boeing tarafından inşa edilen 25 metrelik insansız denizaltıya, su altı testleri yapılırken bir yunus sürüsü eşlik etti. İşte denizaltının teknik detayları.     
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    Boeing'in en yeni denizaltısı ilk kez denizde görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Boeing'in savunma ürünlerinden sorumlu bölümü Boeing Defense, ekstra büyük insansız su altı aracı Orca ya da diğer adıyla XLUUV'nin ilk videosunu yayınladı. The Drive, görüntülerin denizaltının son deniz denemeleri sırasında çekildiğini yazıyor.

    Video sadece 33 saniye sürüyor ve görüntülerde Orca'nın gövdesinin üst kısmı sudan dışarı bakıyor. Videonun çekildiği tarih ve yer ise açıklanmadı. Üretici videoyu Twitter'da paylaştı ve "gelişmiş otonominin denizaltının açık, sıkışık ve çekişmeli sularda çok az insan müdahalesi ile veya hiç insan müdahalesi olmadan aylarca çalışmasına izin verdiğini" belirtti.

    10 bin kilometre menzile sahip

    Kaynağa göre Orca'nın temel özelliklerinden biri de sessiz çalışan hibrit dizel-elektrik tahrik sistemi. Bataryalar, yüzeyde ya da yüzeye çok yakın çalışırken hava soğutmalı dizel jeneratörler tarafından şarj ediliyor.

    Dizel motor ve gelişmiş lityum-iyon bataryaların kombinasyonu, denizaltının yaklaşık üç knot (5,5 km/sa) hızla hareket etmesi halinde Orca'nın aylarca denizde kalmasını sağlayacak. Denizaltı saatte 15 kilometre azami hıza ve yaklaşık 10.000 kilometre menzile sahip.

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    Evren7 9 saat önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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