Boeing'in en yeni denizaltısı ilk kez denizde görüntülendi

Tam Boyutta Gör Boeing'in savunma ürünlerinden sorumlu bölümü Boeing Defense, ekstra büyük insansız su altı aracı Orca ya da diğer adıyla XLUUV'nin ilk videosunu yayınladı. The Drive, görüntülerin denizaltının son deniz denemeleri sırasında çekildiğini yazıyor.

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Video sadece 33 saniye sürüyor ve görüntülerde Orca'nın gövdesinin üst kısmı sudan dışarı bakıyor. Videonun çekildiği tarih ve yer ise açıklanmadı. Üretici videoyu Twitter'da paylaştı ve "gelişmiş otonominin denizaltının açık, sıkışık ve çekişmeli sularda çok az insan müdahalesi ile veya hiç insan müdahalesi olmadan aylarca çalışmasına izin verdiğini" belirtti.

10 bin kilometre menzile sahip

Kaynağa göre Orca'nın temel özelliklerinden biri de sessiz çalışan hibrit dizel-elektrik tahrik sistemi. Bataryalar, yüzeyde ya da yüzeye çok yakın çalışırken hava soğutmalı dizel jeneratörler tarafından şarj ediliyor.

Dizel motor ve gelişmiş lityum-iyon bataryaların kombinasyonu, denizaltının yaklaşık üç knot (5,5 km/sa) hızla hareket etmesi halinde Orca'nın aylarca denizde kalmasını sağlayacak. Denizaltı saatte 15 kilometre azami hıza ve yaklaşık 10.000 kilometre menzile sahip.

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