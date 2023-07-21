Boeing'in en yeni denizaltısı ilk kez denizde görüntülendi

Video sadece 33 saniye sürüyor ve görüntülerde Orca'nın gövdesinin üst kısmı sudan dışarı bakıyor. Videonun çekildiği tarih ve yer ise açıklanmadı. Üretici videoyu Twitter'da paylaştı ve "gelişmiş otonominin denizaltının açık, sıkışık ve çekişmeli sularda çok az insan müdahalesi ile veya hiç insan müdahalesi olmadan aylarca çalışmasına izin verdiğini" belirtti.
10 bin kilometre menzile sahip
Kaynağa göre Orca'nın temel özelliklerinden biri de sessiz çalışan hibrit dizel-elektrik tahrik sistemi. Bataryalar, yüzeyde ya da yüzeye çok yakın çalışırken hava soğutmalı dizel jeneratörler tarafından şarj ediliyor.
Dizel motor ve gelişmiş lityum-iyon bataryaların kombinasyonu, denizaltının yaklaşık üç knot (5,5 km/sa) hızla hareket etmesi halinde Orca'nın aylarca denizde kalmasını sağlayacak. Denizaltı saatte 15 kilometre azami hıza ve yaklaşık 10.000 kilometre menzile sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)