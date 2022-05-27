Boeing'in Starliner'ı başarıyla Dünya'ya geri döndü

Boeing'in Starliner uzay aracı, 20 Mayıs'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na(ISS) başarıyla kenetlenmesinin ardından güvenli bir şekilde Dünya'ya döndü. Böylelikle altı gün süren Boeing Orbital Flight Test-2 görevi sonlanmış oldu.

İlk başarılı test

United Launch Alliance Atlas V roketiyle fırlatılan Boeing Starliner, 25 saatlik uçuşun ardından 800 kilodan fazla ekipmanla birlikte ISS'e ulaştı ve uzay istasyonuna kenetlendi. ISS'dekilere hava sağlamak için kullanılan yeniden kullanılabilir Azot Oksijen Doldurma Sistemi tankları da dahil olmak üzere 600 kilodan fazla kargoyla başarılı bir şekilde geri döndü.

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İlk olarak 2019 yılında gerçekleştirilen testler, uzay aracının otomasyon sistemi sorunu sebebiyle başarısızlıkla sonuçlandı. Gerçekleşen problem, Starliner'ın roketten ayrıldıktan sonra iticilerini yanlış ateşlemesine ve yanlış yörüngeye itilmesine sebep oldu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ikinci test ise bir tahrik sistemi valfi sorunu nedeniyle başarısız oldu.

Boeing, başarıyla gerçekleşen bu testten elde edilen verileri astronotları ISS'e götürüp geri getirecek mürettebatlı görevler için kullanacak.

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