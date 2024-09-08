Boeing'in arızalanan Starliner mekiği mürettebatsız şekilde Dünya'ya döndü

Astronotlar teknik sorunlar nedeniyle ISS'de kalmaya devam ediyor
Açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yola çıkan mekiğin ABD'nin New Mexico çölündeki White Sands Uzay Limanı'na indiği bildirildi. Boeing, 2 ertelemenin ardından 5 Haziran'da 2 NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.
Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü 4 kez ertelenmişti. Boeing'in arızalı kapsülüyle 2 astronotu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar veren NASA, astronotların 2025 Şubat ayına kadar uzayda tutulacağını açıklamıştı.
Astronotlar önümüzdeki yılın Şubat ayında Crew-9 görevi kapsamında SpaceX'in Dragon uzay aracıyla geri dönecekler. Böylece astronotların 1 hafta sürmesi gereken test uçuşu 8 aydan fazla sürmüş olacak. Son olarak NASA, arızalı Starliner mekiğinin iniş videosunu X hesabından yayınladı.
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.