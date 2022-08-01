Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Usain Bolt’un girişimi battı, elektrikli bisikletleri kaderine terk edildi

    Usain Bolt ortaklığında kurulan Bolt Mobility başladığı gibi finansal yönetimini devam ettiremeyince bazı şehirlerde yasaklandı. Elektrikli bisikletler yollarda kaldı.
    Oy Ver

    Bolt Mobility
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en hızlı adamı olarak gösterilen olimpiyat şampiyonu Usain Bolt ortaklığında kurulan Bolt Mobility girişimi, elektrikli bisiklet paylaşımı ile ABD’de büyüyen pazardan pay almayı amaçlıyordu. Ne var ki işler istendiği gibi gitmedi.

    Bolt Mobility battı

    2020 başlarında ABD’nin nispeten küçük şehirlerinde paylaşım faaliyetlerine başlayan Bolt Mobility; Gotcha ve OjO Electric markalarını işleten Last Mile Holdings şirketini satın alarak 48 şehre daha açılmıştı.

    Ne var ki yüksek kullanım ve sigorta ücretleri nedeniyle bazı şehirlerde faaliyet izni iptal edildi. Kötü giden işler sonrasında Bolt Mobility diğer şehirlerdeki faaliyetlerini de askıya aldı. Yüzlerce bisiklet yollarda kalırken şirkete hiç bir şekilde ulaşılamadığı ifade edildi.

    Geride büyük bir enkaz bırakan Bolt Mobility ile ilgili şehir yönetimleri harekete geçti. Eğer belirli bir süre içerisinde cevap vermezse elektrikli bisiklet paylaşım faaliyetlerini yönetimler devralacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9T
    Xiaomi Redmi 9T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR
    MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız