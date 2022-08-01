Usain Bolt’un girişimi battı, elektrikli bisikletleri kaderine terk edildi

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Dünyanın en hızlı adamı olarak gösterilen olimpiyat şampiyonu Usain Bolt ortaklığında kurulan Bolt Mobility girişimi, elektrikli bisiklet paylaşımı ile ABD’de büyüyen pazardan pay almayı amaçlıyordu. Ne var ki işler istendiği gibi gitmedi.

Bolt Mobility battı

2020 başlarında ABD’nin nispeten küçük şehirlerinde paylaşım faaliyetlerine başlayan Bolt Mobility; Gotcha ve OjO Electric markalarını işleten Last Mile Holdings şirketini satın alarak 48 şehre daha açılmıştı.

Ne var ki yüksek kullanım ve sigorta ücretleri nedeniyle bazı şehirlerde faaliyet izni iptal edildi. Kötü giden işler sonrasında Bolt Mobility diğer şehirlerdeki faaliyetlerini de askıya aldı. Yüzlerce bisiklet yollarda kalırken şirkete hiç bir şekilde ulaşılamadığı ifade edildi.

Geride büyük bir enkaz bırakan Bolt Mobility ile ilgili şehir yönetimleri harekete geçti. Eğer belirli bir süre içerisinde cevap vermezse elektrikli bisiklet paylaşım faaliyetlerini yönetimler devralacak.

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