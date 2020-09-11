Bose güneş gözlüğü ve hoparlörü bir araya getiriyor

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Bugün dış ortamda müzik dinlemek için kulaklık kullanmak vazgeçilmez bir unsur ve bu ihtiyaç tam kablosuz kulaklık sınıfının da öne çıkmasını sağladı. Yine de sürekli kulaklık takmaktan rahatsız olanlar için Bose devreye giriyor.

Bose Tempo, Tenor ve Soprano

Bose aslında iki yıl önce minik hoparlör entegre güneş gözlükleri ile piyasaya çıkmıştı. Büyük bir yankı uyandırmasa da son dönemde ses sistemlerine olan ilginin artması ile şansını yeniden denemeye karar verdi.

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Bose bu hafta 3 farklı hoparlör entegre güneş gözlüğünü piyasaya sürdü. Tenor ve Soprano modelleri sporcu güneş gözlüğü tasarımında hazırlanmış. Bose Tempo ise biraz daha klasik güneş gözlüğünü andırıyor. Kullanılan hoparlörler ise sektörün en küçük hoparlörü olma iddiasında.

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Bose Tenor ve Soprano gözlükleri değişitirilebilir ayrıca numaralı yapılabilir lenslere sahip. Kulaklığın iki sapında ise mini hoparlörler yer alıyor. 16mm sürücüler gelişmiş bass ile destekleniyor. Bluetooth ile bağlanan hoparlörler 5.5 saate kadar kullanılabiliyor. Fiyat ise 250$.

Bose Tempo ise 22mm sürücü barındırıyor ve en iyi ses kalitesi sunduğu iddiasında. USB Tip-C ile şarj olan hoparlör 8 saate kadar kullanılabiliyor. Fiyatı ise yine 250$.

https://thenextweb.com/plugged/2020/09/10/bose-announces-3-new-sunglasses-with-speakers-built-in/

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