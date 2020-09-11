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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bose güneş gözlüğü ve hoparlörü bir araya getiriyor

    Sürekli kablosuz kulaklık takmaktan hoşlanmıyorsanız Bose markasının satışa çıkardığı üç yeni güneş gözlüğü; çok berrak kalitede ses sunan mini hoparlörlere sahip.
    4 sa.
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    Müzik / Ses Sistemleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bose güneş gözlüğü ve hoparlörü bir araya getiriyor
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    Bugün dış ortamda müzik dinlemek için kulaklık kullanmak vazgeçilmez bir unsur ve bu ihtiyaç tam kablosuz kulaklık sınıfının da öne çıkmasını sağladı. Yine de sürekli kulaklık takmaktan rahatsız olanlar için Bose devreye giriyor.

    Bose Tempo, Tenor ve Soprano

    Bose aslında iki yıl önce minik hoparlör entegre güneş gözlükleri ile piyasaya çıkmıştı. Büyük bir yankı uyandırmasa da son dönemde ses sistemlerine olan ilginin artması ile şansını yeniden denemeye karar verdi.

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    Bose bu hafta 3 farklı hoparlör entegre güneş gözlüğünü piyasaya sürdü. Tenor ve Soprano modelleri sporcu güneş gözlüğü tasarımında hazırlanmış. Bose Tempo ise biraz daha klasik güneş gözlüğünü andırıyor. Kullanılan hoparlörler ise sektörün en küçük hoparlörü olma iddiasında.

    Bose güneş gözlüğü ve hoparlörü bir araya getiriyor
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    Bose Tenor ve Soprano gözlükleri değişitirilebilir ayrıca numaralı yapılabilir lenslere sahip. Kulaklığın iki sapında ise mini hoparlörler yer alıyor. 16mm sürücüler gelişmiş bass ile destekleniyor. Bluetooth ile bağlanan hoparlörler 5.5 saate kadar kullanılabiliyor. Fiyat ise 250$.

    Bose Tempo ise 22mm sürücü barındırıyor ve en iyi ses kalitesi sunduğu iddiasında. USB Tip-C ile şarj olan hoparlör 8 saate kadar kullanılabiliyor. Fiyatı ise yine 250$.



    https://thenextweb.com/plugged/2020/09/10/bose-announces-3-new-sunglasses-with-speakers-built-in/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 sa.
    Ayrı ayrı olması daha birisi bozulursa diğeri boş yere çöpe gitmez.
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    venom.X (Muzaffer ALPI) 2 sa.
    Boş işler bunlar.
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    Chagotta 3 sa.
    Yaz 7000 TL
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    Chagotta 3 sa.
    Yaz 7000 tl ...
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