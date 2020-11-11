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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boston Dynamics girişimi Hyundai’ye satılabilir

    İstikrarlı bir çatı firmasına sahip olamayan Boston Dynamics girişimi Softbank macerasından sonra bu kez Hyundai tarafından satın alınmak isteniyor. Görüşmeler başlamış durumda.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Boston Dynamics girişimi Hyundai’ye satılabilir

    Son dönemin robot teknolojileri ile en çok ilgi çeken girişimi durumundaki Boston Dynamics ne yazık ki  çatı firma konusunda aynı istikrarı sergileyemiyor. Önce Google sonra Softbank çatısı altında faaliyet gösteren girişime Hyundai ilgi gösteriyor.

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    Oradan oraya savruluyor

    MIT bünyesinde 90’lı yıllarda ortaya çıkan Boston Dynamics, bağımsız bir girişim olarak bir süre yoluna devam etmişti ancak mali kaynak arayışları nedeniyle 2013 yılında Google bünyesine katılmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü"

    Google’ın politikaları Boston Dynamics ile pek paralel olmayınca bu kez 2017 yılında Softbank bünyesine katılmıştı. Pandemi döneminde Softbank da mali sarsıntı yaşamaya başlayınca bu kez kapıyı Hyundai çaldı.

    Gelen bilgilere göre Softbank ve Hyundai satın alım görüşmelerine başlamış durumda. Hyundai’nin başarılı girişim için 1 milyar dolar civarında bir meblağ önerdiği belirtiliyor. Hali hazırda New Horizons Studio adıyla futuristik konseptler için bir girişim başlatan Hyundai’nin Boston Dynamics ile uyum içerisinde çalışabileceği belirtiliyor.



    https://www.engadget.com/hyundai-boston-dynamics-softbank-171038255.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    32 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    49 dakika önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    rash.87 (R...... K......) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Atlasin yapabildiklerini millet görmemiş sanırım. Kafayı köpeğe takmışlar.
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    dugers (syt dgr) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boston Dynamics balon şirkettir. İçinde uzay teknolojisi yoktur. Ayrıca 4 ayaklı robot yerine 4 tekerlekli robotlar daha işlevsel. Boston Dynamic robotları sadece hayvanları taklit ettiği için insanı etkiliyor. Ama işlevsellik olarak 4 tekerlek daha hızlı daha efficient ve özel donanımlarla engebeli arazilerde daha iyi kullanım sağlanabiliyor.
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    joven 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Saçma sapan bir robot şaka gibi ne işe yaradığı belli değil kim niye alsın robot dediğin fonksiyonel olur bu sadece garip garip yürümeye çalışıyor
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    deniz_sea (Deniz ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    yürü be Hyundai, kim tutar seni....
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