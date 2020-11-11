Boston Dynamics girişimi Hyundai’ye satılabilir

Son dönemin robot teknolojileri ile en çok ilgi çeken girişimi durumundaki Boston Dynamics ne yazık ki çatı firma konusunda aynı istikrarı sergileyemiyor. Önce Google sonra Softbank çatısı altında faaliyet gösteren girişime Hyundai ilgi gösteriyor.

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MIT bünyesinde 90’lı yıllarda ortaya çıkan Boston Dynamics, bağımsız bir girişim olarak bir süre yoluna devam etmişti ancak mali kaynak arayışları nedeniyle 2013 yılında Google bünyesine katılmıştı.

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Google’ın politikaları Boston Dynamics ile pek paralel olmayınca bu kez 2017 yılında Softbank bünyesine katılmıştı. Pandemi döneminde Softbank da mali sarsıntı yaşamaya başlayınca bu kez kapıyı Hyundai çaldı.

Gelen bilgilere göre Softbank ve Hyundai satın alım görüşmelerine başlamış durumda. Hyundai’nin başarılı girişim için 1 milyar dolar civarında bir meblağ önerdiği belirtiliyor. Hali hazırda New Horizons Studio adıyla futuristik konseptler için bir girişim başlatan Hyundai’nin Boston Dynamics ile uyum içerisinde çalışabileceği belirtiliyor.

https://www.engadget.com/hyundai-boston-dynamics-softbank-171038255.html

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