Tam Boyutta Gör Türkiye, 10 ili vuran büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremden etkilenen bölgeler için yardım seferberliği sürüyor. Yardım toplayan kurumlar kripto paralar ile de bağış kabul etmeye başladı. Özellikle de yurt dışından yardım yapmayı düşünen kişiler için kripto para ile yardım imkanı büyük kolaylık sağlıyor.

AHBAP Kurucusu Haluk Levent’in kapısını araladığı kripto bağışları yaygınlaşıyor. Kripto para borasası BtcTurk, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Hayata Destek, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Türk Kızılayı için kripto cüzdanlarının oluşturulduğunu açıkladı. Oluşturulan cüzdanlarla bu kurumlara kripto para bağışı alınmaya başlandı.

Borsa, cüzdanlara Bitcoin(BTC), Etheruem (ETH), ve Tether (USDT) cinsinden kripto para bağışı yapılabileceğini açıkladı.

Cüzdan adresleri ve detaylar: http://donation.btcturk.com

Bağışlar TL'ye çevrilecek ve komisyon alınmayacak

Cüzdan adreslerine bütün kripto para platformlarından bağış yapılabeilceği ifade edildi. BtcTurk, gönderilen bağışların otomatik olarak TL’ye çevrileceğini ve bu işlemlerden herhangi bir komisyon alınmayacağını bildirdi.

Haluk Levent kripto para ile bağış kampanyası başlattı 1 gün önce eklendi

AHBAP kurucusu Haluk Levent, dün MASAK ile görüşerek, kripto para ile yardım kabul edeceklerini açıklamıştı. Levent’in paylaştığı hesaplara kısa sürede milyonlarca liralık destek ulaştı. Yurt dışından bağış yapmak isteyenler, kripto paralar sayesinde daha hızlı ve daha düşük işlem ücretleriyle bağış yapabiliyor.

Özellikle yurt dışından gelen bağışların afetzedelere bir an önce ulaşması için kripto bağışlarının önemli olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, nakdi yardımların çok önemli olduğunu ifade ediyor. Kripto paralar ile bağış kampanyalarına daha fazla katılım olması bekleniyor.

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BtcTurk yardım kuruluşlarına kripto para ile bağış imkanı sunuyor