Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BtcTurk yardım kuruluşlarına kripto para ile bağış imkanı sunuyor

    BtcTurk, beş farklı kuruluşla iş birliği yaparak bu kurumlara bağış yapmak isteyenler için kripto para cüzdanı hazırladı. Bu sayede yardım kuruluşlarına kripto para ile bağış yapılabiliyor.
    Oy Ver
    BtcTurk yardım kuruluşlarına kripto para ile bağış imkanı sunuyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye, 10 ili vuran büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremden etkilenen bölgeler için yardım seferberliği sürüyor. Yardım toplayan kurumlar kripto paralar ile de bağış kabul etmeye başladı. Özellikle de yurt dışından yardım yapmayı düşünen kişiler için kripto para ile yardım imkanı büyük kolaylık sağlıyor.

    AHBAP Kurucusu Haluk Levent’in kapısını araladığı kripto bağışları yaygınlaşıyor. Kripto para borasası BtcTurk, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Hayata Destek, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Türk Kızılayı için kripto cüzdanlarının oluşturulduğunu açıkladı. Oluşturulan cüzdanlarla bu kurumlara kripto para bağışı alınmaya başlandı. 

    Borsa, cüzdanlara Bitcoin(BTC), Etheruem (ETH), ve Tether (USDT) cinsinden kripto para bağışı yapılabileceğini açıkladı.

    Cüzdan adresleri ve detaylar: http://donation.btcturk.com

    Bağışlar TL'ye çevrilecek ve komisyon alınmayacak

    Cüzdan adreslerine bütün kripto para platformlarından bağış yapılabeilceği ifade edildi. BtcTurk, gönderilen bağışların otomatik olarak TL’ye çevrileceğini ve bu işlemlerden herhangi bir komisyon alınmayacağını bildirdi.

    AHBAP kurucusu Haluk Levent, dün MASAK ile görüşerek, kripto para ile yardım kabul edeceklerini açıklamıştı. Levent’in paylaştığı hesaplara kısa sürede milyonlarca liralık destek ulaştı. Yurt dışından bağış yapmak isteyenler, kripto paralar sayesinde daha hızlı ve daha düşük işlem ücretleriyle bağış yapabiliyor. 

    Özellikle yurt dışından gelen bağışların afetzedelere bir an önce ulaşması için kripto bağışlarının önemli olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, nakdi yardımların çok önemli olduğunu ifade ediyor. Kripto paralar ile bağış kampanyalarına daha fazla katılım olması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evde lehim nasıl yapılır hawk mı xdrive mı tr tools pro ücretsiz kullanıcı adı şifre en iyi mpv araçlar ebrar bilgisayar güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A55
    Oppo A55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız