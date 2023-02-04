BTK izinsiz çağrı yapan şirketlere para cezası kesti

Tam Boyutta Gör Ülkemizde telefon sahiplerinin en çok dert yandığı konuların başında istenmeyen aramalar geliyor. Pazarlama ve reklam amacıyla gün içerisinde çok defa çağrıya maruz kalabiliyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), zaman zaman bu çağrıları yapan şirketlere ceza kesiyor.

BTK son çalışmasında internet satışı amacıyla yapılan izinsiz satış ve pazarlama çağrılarına yönelik idari süreç başlatmıştı. İdari süreç tamamlandı ve izinsiz çağrı yapan şirketlere 51,5 milyon TL para cezası verildi.

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Kurumdan yapılan açıklamaya göre, "istenmeyen arama" olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramalarıyla ilgili, işletmecilerin alt bayilik, acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı şekilde inceleyerek, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen ve vatandaşla izinsiz aramalarla iletişime geçen 15 işletmeciye, değişik tutarlarda olmak üzere, 51,5 milyon lira para cezası verdi.

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