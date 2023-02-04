BTK izinsiz çağrı yapan şirketlere para cezası kesti

BTK son çalışmasında internet satışı amacıyla yapılan izinsiz satış ve pazarlama çağrılarına yönelik idari süreç başlatmıştı. İdari süreç tamamlandı ve izinsiz çağrı yapan şirketlere 51,5 milyon TL para cezası verildi.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, "istenmeyen arama" olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramalarıyla ilgili, işletmecilerin alt bayilik, acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı şekilde inceleyerek, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen ve vatandaşla izinsiz aramalarla iletişime geçen 15 işletmeciye, değişik tutarlarda olmak üzere, 51,5 milyon lira para cezası verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?