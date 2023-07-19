Tam Boyutta Gör Meta’nın sosyal ağ uygulaması Threads, ilk önemli güncellemesini aldı. Her ne kadar App Store’da “hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri” içeren bir güncelleme olduğu belirtilse de çok daha fazlası.

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Güncelleme, karşılıklı takipleşmeyi kolaylaştırmak için takip edenleri gösterme, takip edilmeyen kullanıcılara abone olma seçeneği, akış yükleme süresinde iyileştirme, farklı dillerdeki gönderileri çevirmek için çeviri seçeneği gibi birçok yeni özellik getirdi. İşte Instagram yazılım mühendisi Cameron Roth’un paylaştığı yeni özellikler listesi:

Instagram Threads güncelleme ile gelen yenilikler

Çeviriler

Hareketler akışına takip edenler sekmesi

Etkinlik akışında kaydırma ve yükleme iyileştirmeleri

Thread yanıtları sayfasında takip etme simgesi (+)

Dokunulabilir yeniden paylaşanlar etiketleri

IG takipçi listesini açma

Birkaç küçük çökme düzeltmesi

Birkaç ufak hata düzeltmesi

Threads güncellemesi App Store’da gözüküyor olsa da güncellemeler sunucu tarafından veriliyor. Bu bağlamda yeni özelliklerin tüm kullanıcılara ulaştırılması zaman alacaktır. Yeni özellikleri görmek için uygulamayı yeniden başlatmanız ve bir süre beklemeniz gerekebilir.

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Instagram Threads ilk büyük güncellemesini aldı: İşte yenilikler