Threads, ilk büyük güncellemesini aldı: İşte yenilikler

Güncelleme, karşılıklı takipleşmeyi kolaylaştırmak için takip edenleri gösterme, takip edilmeyen kullanıcılara abone olma seçeneği, akış yükleme süresinde iyileştirme, farklı dillerdeki gönderileri çevirmek için çeviri seçeneği gibi birçok yeni özellik getirdi. İşte Instagram yazılım mühendisi Cameron Roth’un paylaştığı yeni özellikler listesi:
Instagram Threads güncelleme ile gelen yenilikler
- Çeviriler
- Hareketler akışına takip edenler sekmesi
- Etkinlik akışında kaydırma ve yükleme iyileştirmeleri
- Thread yanıtları sayfasında takip etme simgesi (+)
- Dokunulabilir yeniden paylaşanlar etiketleri
- IG takipçi listesini açma
- Birkaç küçük çökme düzeltmesi
- Birkaç ufak hata düzeltmesi
Threads güncellemesi App Store’da gözüküyor olsa da güncellemeler sunucu tarafından veriliyor. Bu bağlamda yeni özelliklerin tüm kullanıcılara ulaştırılması zaman alacaktır. Yeni özellikleri görmek için uygulamayı yeniden başlatmanız ve bir süre beklemeniz gerekebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)