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    Threads, ilk büyük güncellemesini aldı: İşte yenilikler

    Meta, Instagram Threads uygulaması için ilk büyük güncellemeyi yayınladı. Sosyal ağın işlevselliğini artıran bir dizi yeni özellik eklenirken, DM, gündem gibi asıl beklenen yenilikler gelmedi.
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    instagram threads ilk büyük güncelleme Tam Boyutta Gör
    Meta’nın sosyal ağ uygulaması Threads, ilk önemli güncellemesini aldı. Her ne kadar App Store’da “hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri” içeren bir güncelleme olduğu belirtilse de çok daha fazlası.

    Güncelleme, karşılıklı takipleşmeyi kolaylaştırmak için takip edenleri gösterme, takip edilmeyen kullanıcılara abone olma seçeneği, akış yükleme süresinde iyileştirme, farklı dillerdeki gönderileri çevirmek için çeviri seçeneği gibi birçok yeni özellik getirdi. İşte Instagram yazılım mühendisi Cameron Roth’un paylaştığı yeni özellikler listesi:

    Instagram Threads güncelleme ile gelen yenilikler

    • Çeviriler
    • Hareketler akışına takip edenler sekmesi
    • Etkinlik akışında kaydırma ve yükleme iyileştirmeleri
    • Thread yanıtları sayfasında takip etme simgesi (+)
    • Dokunulabilir yeniden paylaşanlar etiketleri
    • IG takipçi listesini açma
    • Birkaç küçük çökme düzeltmesi
    • Birkaç ufak hata düzeltmesi

    Threads güncellemesi App Store’da gözüküyor olsa da güncellemeler sunucu tarafından veriliyor. Bu bağlamda yeni özelliklerin tüm kullanıcılara ulaştırılması zaman alacaktır. Yeni özellikleri görmek için uygulamayı yeniden başlatmanız ve bir süre beklemeniz gerekebilir.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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