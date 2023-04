Bu da oldu: Call of Duty serisi masa oyununa dönüşüyor!

Tam Boyutta Gör Bugün yapılan resmi açıklamada Activision, Call of Duty serisinden ilham alan masa üstü rol yapma oyunu Call of Duty: The Board Game'in yolda olduğu duyurdu. Arcane Wonders, Genuine Entertainment ve Evolution iş birliği ile tasarlanan masa oyunu, 2024'te dünya çapında satışa sunulacak. İşte detaylar

Call of Duty masa oyununa dönüşüyor

Paylaşılan detaylara göre Call of Duty: The Board Game, oyuncuların seçkin askerlerin rollerini üstlendiği ve Call of Duty serisinin ikonik haritalarında birbirleriyle savaştığı bir strateji oyunu olacak. Henüz ayrıntıları bilinmiyor olsa da popüler seriden Captain Price, Ghost ve Soap gibi karakterlerle karşılaşmamız kuvvetle muhtemel. Ayrıca masa oyunu, farklı senaryolar ve oyun modları sunacak.

Konu hakkında yapılan duyuruda Arcane Wonders CEO'su ve tasarımcısı Bryan Pope, ''Call of Duty' serisini masaya getirmek için Activision ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz. COD hayranları olarak, video oyunlarının kapsamını, risklerini ve yoğunluğunu oyuncuların seveceği şekillerde yakalamak için çok çalıştık. COD'un unutulmaz eğlence ve rekabetçi yapısını oyun gecelerine taşımayı dört gözle bekliyoruz.'' dedi.

Geçmişten bugüne aşina olduğumuz Call of Duty serisinin masa oyunu formatına dönüştüğünü görmek gerçekten ilginç olacak. Call of Duty: The Board Game, 2023 Sonbaharında Kickstarter'da ön siparişe açılacak. Küresel satışların ise 2024 yılında başlaması bekleniyor.

