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    Bu da oldu: Call of Duty serisi masa oyununa dönüşüyor!

    Tüm zamanların en popüler FPS Shooter oyunlarından Call Of Duty serisi, masa üstü rol yapma oyununa dönüşüyor. Peki yeni masa oyunu neler sunacak? İşte detaylar 
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    Bu da oldu: Call of Duty serisi masa oyununa dönüşüyor! Tam Boyutta Gör
    Bugün yapılan resmi açıklamada Activision, Call of Duty serisinden ilham alan masa üstü rol yapma oyunu Call of Duty: The Board Game'in yolda olduğu duyurdu. Arcane Wonders, Genuine Entertainment ve Evolution iş birliği ile tasarlanan masa oyunu, 2024'te dünya çapında satışa sunulacak. İşte detaylar

    Call of Duty masa oyununa dönüşüyor

    Paylaşılan detaylara göre Call of Duty: The Board Game, oyuncuların seçkin askerlerin rollerini üstlendiği ve Call of Duty serisinin ikonik haritalarında birbirleriyle savaştığı bir strateji oyunu olacak. Henüz ayrıntıları bilinmiyor olsa da popüler seriden Captain Price, Ghost ve Soap gibi karakterlerle karşılaşmamız kuvvetle muhtemel. Ayrıca masa oyunu, farklı senaryolar ve oyun modları sunacak.

    Konu hakkında yapılan duyuruda Arcane Wonders CEO'su ve tasarımcısı Bryan Pope, ''Call of Duty' serisini masaya getirmek için Activision ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz. COD hayranları olarak, video oyunlarının kapsamını, risklerini ve yoğunluğunu oyuncuların seveceği şekillerde yakalamak için çok çalıştık. COD'un unutulmaz eğlence ve rekabetçi yapısını oyun gecelerine taşımayı dört gözle bekliyoruz.'' dedi.

    Geçmişten bugüne aşina olduğumuz Call of Duty serisinin masa oyunu formatına dönüştüğünü görmek gerçekten ilginç olacak. Call of Duty: The Board Game, 2023 Sonbaharında Kickstarter'da ön siparişe açılacak. Küresel satışların ise 2024 yılında başlaması bekleniyor.

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    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

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    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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