Bu da oldu: Call of Duty serisi masa oyununa dönüşüyor!

Call of Duty masa oyununa dönüşüyor
Paylaşılan detaylara göre Call of Duty: The Board Game, oyuncuların seçkin askerlerin rollerini üstlendiği ve Call of Duty serisinin ikonik haritalarında birbirleriyle savaştığı bir strateji oyunu olacak. Henüz ayrıntıları bilinmiyor olsa da popüler seriden Captain Price, Ghost ve Soap gibi karakterlerle karşılaşmamız kuvvetle muhtemel. Ayrıca masa oyunu, farklı senaryolar ve oyun modları sunacak.
Konu hakkında yapılan duyuruda Arcane Wonders CEO'su ve tasarımcısı Bryan Pope, ''Call of Duty' serisini masaya getirmek için Activision ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz. COD hayranları olarak, video oyunlarının kapsamını, risklerini ve yoğunluğunu oyuncuların seveceği şekillerde yakalamak için çok çalıştık. COD'un unutulmaz eğlence ve rekabetçi yapısını oyun gecelerine taşımayı dört gözle bekliyoruz.'' dedi.
Geçmişten bugüne aşina olduğumuz Call of Duty serisinin masa oyunu formatına dönüştüğünü görmek gerçekten ilginç olacak. Call of Duty: The Board Game, 2023 Sonbaharında Kickstarter'da ön siparişe açılacak. Küresel satışların ise 2024 yılında başlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)