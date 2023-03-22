Microsoft, Sony’nin 10 yılda Call of Duty alternatifi geliştirebileceğini söylüyor

İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) da dahil olmak üzere düzenleyiciler, Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasının rekabeti olumsuz etkileyebileceği konusunda endişeli. Sony ise "yeri doldurulamaz" olarak nitelendirdiği Call of Duty serisinin Microsoft'un mülkiyetine geçmesi nedeniyle PlayStation'ın rekabet etme kabiliyetini önemli ölçüde azalacağını öne sürüyor.
Öte yandan Microsoft, verdikleri 10 yıllık lisans sözünün pratikte daha uzun olacağını da belirtiyor. Ancak tüm bu söylemler Sony’nin endişelerini gidermekten uzak gibi görünüyor. Zira Sony, Call of Duty’i Yüzüklerin Efendisi veya Star Wars gibi çok büyük IP’ler ile eş olarak nitelendiriyor. Düzenleyici kurumlar ise henüz kesin kararını vermedi. CMA’nın nihai kararını 26 Nisan’a kadar açıklaması bekleniyor.
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)