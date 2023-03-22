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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Sony’nin 10 yılda Call of Duty alternatifi geliştirebileceğini söylüyor

    Microsoft, Sony'nin Call of Duty alternatifleri geliştirmesi için 10 yılın yeterli olduğuna inanıyor. Bu nedende Xbox, Sony’ye 10 yıldan daha uzun bir süre lisans garantisi sunmaya sıcak bakmıyor.
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    Microsoft: Sony, 10 yılda Call of Duty alternatifi geliştirebilir Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Sony'nin Call of Duty serisine rakip ürünler geliştirmesi için 10 yılın yeterince uzun bir süre olduğuna inandığını söyledi. Daha önceki haberlerimizde de aktardığımız gibi, Microsoft, Activision Blizzard'ı satın almayı tamamlamak için Sony’ye 10 yıllık lisans teklifi götürmüştü. Bu teklife Sony tarafından olumlu bir yanıt ise gelmiş değil.

    "Sony, 10 yılda alternatif geliştirebilir"

    İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) da dahil olmak üzere düzenleyiciler, Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasının rekabeti olumsuz etkileyebileceği konusunda endişeli. Sony ise "yeri doldurulamaz" olarak nitelendirdiği Call of Duty serisinin Microsoft'un mülkiyetine geçmesi nedeniyle PlayStation'ın rekabet etme kabiliyetini önemli ölçüde azalacağını öne sürüyor.

    Microsoft: Sony, 10 yılda Call of Duty alternatifi geliştirebilir Tam Boyutta Gör
    Microsoft, anlaşmaya onay alabilmek için düzenleyici kurumlara her yeni Call of Duty oyununu 10 yıllık bir süre boyunca Xbox'a çıktığı gün PlayStation'da da tam içerik ve özellik eşitliği ile sunmaya hazır olduğunu söyledi. Aktarılanlara göre bir görüşmede CMA, Microsoft’a 10 yıllık sürenin yeterli olup olmadığını ve bu sürenin sonunda Sony’nin uçurumun kenarında gelip gelmeyeceğini sordu. Microsoft, CMA'ya Sony'nin Call of Duty'ye alternatif geliştirmesi için on yıllık sürenin yeterli olduğunu bildirdi.

    Öte yandan Microsoft, verdikleri 10 yıllık lisans sözünün pratikte daha uzun olacağını da belirtiyor. Ancak tüm bu söylemler Sony’nin endişelerini gidermekten uzak gibi görünüyor. Zira Sony, Call of Duty’i Yüzüklerin Efendisi veya Star Wars gibi çok büyük IP’ler ile eş olarak nitelendiriyor. Düzenleyici kurumlar ise henüz kesin kararını vermedi. CMA’nın nihai kararını 26 Nisan’a kadar açıklaması bekleniyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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