Microsoft, Sony’nin 10 yılda Call of Duty alternatifi geliştirebileceğini söylüyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Sony'nin Call of Duty serisine rakip ürünler geliştirmesi için 10 yılın yeterince uzun bir süre olduğuna inandığını söyledi. Daha önceki haberlerimizde de aktardığımız gibi, Microsoft, Activision Blizzard'ı satın almayı tamamlamak için Sony’ye 10 yıllık lisans teklifi götürmüştü. Bu teklife Sony tarafından olumlu bir yanıt ise gelmiş değil.

"Sony, 10 yılda alternatif geliştirebilir"

İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) da dahil olmak üzere düzenleyiciler, Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasının rekabeti olumsuz etkileyebileceği konusunda endişeli. Sony ise "yeri doldurulamaz" olarak nitelendirdiği Call of Duty serisinin Microsoft'un mülkiyetine geçmesi nedeniyle PlayStation'ın rekabet etme kabiliyetini önemli ölçüde azalacağını öne sürüyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, anlaşmaya onay alabilmek için düzenleyici kurumlara her yeni Call of Duty oyununu 10 yıllık bir süre boyunca Xbox'a çıktığı gün PlayStation'da da tam içerik ve özellik eşitliği ile sunmaya hazır olduğunu söyledi. Aktarılanlara göre bir görüşmede CMA, Microsoft’a 10 yıllık sürenin yeterli olup olmadığını ve bu sürenin sonunda Sony’nin uçurumun kenarında gelip gelmeyeceğini sordu. Microsoft, CMA'ya Sony'nin Call of Duty'ye alternatif geliştirmesi için on yıllık sürenin yeterli olduğunu bildirdi.

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Öte yandan Microsoft, verdikleri 10 yıllık lisans sözünün pratikte daha uzun olacağını da belirtiyor. Ancak tüm bu söylemler Sony’nin endişelerini gidermekten uzak gibi görünüyor. Zira Sony, Call of Duty’i Yüzüklerin Efendisi veya Star Wars gibi çok büyük IP’ler ile eş olarak nitelendiriyor. Düzenleyici kurumlar ise henüz kesin kararını vermedi. CMA’nın nihai kararını 26 Nisan’a kadar açıklaması bekleniyor.

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Microsoft: Sony, 10 yılda Call of Duty alternatifi geliştirebilir