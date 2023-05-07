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    Bu da oldu: Google Mesajlar yapay zeka desteğine kavuşuyor

    Google Mesajlar, AI ekleyen bir sonraki uygulama olabilir. Yeni bir sızıntıya göre popüler mesajlaşma uygulaması, iletişim şeklini öğrenecek ve çeşitli ileti önerileri sunacak.
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    Bu da oldu: Google Mesajlar yapay zeka desteğine kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde önde gelen teknoloji firmaları, ChatGPT'nin ardından yapay zeka çalışmalarına hız vermeye başladı. Şimdi yeni bir sızıntı, Google Mesajlar’ın kendi üretken yapay zeka özelliklerine sahip olacağını öne sürüyor. Google Mesajlar'a eklenecek Magic Compose aracı, kullanıcıların mesajlaşma alışkanlıklarına göre 'iletişim şekline' müdahale edecek ve önerilerde bulunacak. İşte detaylar 

    Google Mesajlar yapay zeka desteğine kavuşuyor

    9to5Google'ın haberine göre Google Mesajlar'ın Magic Compose özelliği sayesinde kullanıcılar, meşgulken ya da cevap verecek yanıt bulamadığı durumlarda yapay zekadan faydalanabilecek. Bununla birlikte yeni özellik resmi, heyecanlı, sakin, lirikal olmak üzere birkaç farklı iletişim seçeneği ile karşımıza çıkacak. Bunlar:

    • Resmi seçildiğinde daha sabit, samimi olmayan yanıtlar verecek.
    • Heyecanlı ile daha duygulu cevaplar oluşturabilecek.
    • Sakinde diğerlerine kıyasla daha mülayim ve hoşgörülü yanıtlar üretecek.
    • Lirikalde ise şiirsel metinler oluşturacak.
    Bu da oldu: Google Mesajlar yapay zeka desteğine kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Magic Compose özelliğinin, halihazırda Google Mesajlar'ın ayarlar sekmesinde bulunan Smart Reply ve Nudges gibi araçlarla aynı sayfada yer alması bekleniyor. 

    Bildiğiniz üzere Google, çeşitli yapay zeka araçlarını Gmail, Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar uygulamalarına entegre etmeye başladı. Dolayısıyla yeni özelliğin Google Mesajlar'a eklenmesi kesinlikle şaşırtıcı değil. Bu özelliğin ne zaman duyurulacağı veya kullanıma sunulacağına gelince, raporlar 10 Mayıs'ta düzenlenecek Google I/O 2023 etkinliğine işaret ediyor. 

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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