Bu da oldu: Google Mesajlar yapay zeka desteğine kavuşuyor

Google Mesajlar yapay zeka desteğine kavuşuyor
9to5Google'ın haberine göre Google Mesajlar'ın Magic Compose özelliği sayesinde kullanıcılar, meşgulken ya da cevap verecek yanıt bulamadığı durumlarda yapay zekadan faydalanabilecek. Bununla birlikte yeni özellik resmi, heyecanlı, sakin, lirikal olmak üzere birkaç farklı iletişim seçeneği ile karşımıza çıkacak. Bunlar:
- Resmi seçildiğinde daha sabit, samimi olmayan yanıtlar verecek.
- Heyecanlı ile daha duygulu cevaplar oluşturabilecek.
- Sakinde diğerlerine kıyasla daha mülayim ve hoşgörülü yanıtlar üretecek.
- Lirikalde ise şiirsel metinler oluşturacak.
Bildiğiniz üzere Google, çeşitli yapay zeka araçlarını Gmail, Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar uygulamalarına entegre etmeye başladı. Dolayısıyla yeni özelliğin Google Mesajlar'a eklenmesi kesinlikle şaşırtıcı değil. Bu özelliğin ne zaman duyurulacağı veya kullanıma sunulacağına gelince, raporlar 10 Mayıs'ta düzenlenecek Google I/O 2023 etkinliğine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah