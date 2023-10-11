Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Intel Arc A580, diğer Arc A serisi grafik kartlarıyla birlikte bir yıldan daha uzun bir süre önce duyurulmuştu. Bunlar arasından Arc A380, A770 ve A750 modelleri halihazırda piyasaya sürülürken, şu ana kadar A580'den bir daha hiç söz edilmedi. Bugün ise sessizliğini bozan Intel, Arc A580'in fiyatı ve özelliklerini duyurdu.

Arc A580 piyasaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

İlk etapta Arc A580, 8 adet Işın İzleme birimi, 384 işlem birimi, 186 GB/s bellek bant genişliği, 1,7 GHz saat hızı, 175W TDP, 24 Xe-Çekirdeği ve 256 bit 8GB GDDR6 bellek ile eşletirilen ACM-G10 GPU ile tanıtıldı. Ancak Intel, satışa çıkacak tüm kartların 2.0GHz saat hızına sahip olacağını söylüyor. Dolayısıyla yeni kartın Arc A770 modeli ile benzer olduğunu söylemek doğru olur.

Tam Boyutta Gör Arc A580, ASRock Challenger, Sparkle Orc ve Gunnir Index olmak üzere üç farklı sürümde satışa çıkacak. Bildiğiniz gibi Arc ekran kartları, DLSS benzeri yapay zeka tabanlı XeSS ölçeklendirme teknolojisi ile geliyor. Paylaşılan teknik tablo ise, Arc A580'in 1080p çözünürlüğünde minimum 73, maksimum 119 FPS'lik bir performansa imza attığını bizlere gösteriyor. Ancak bu sonuçların Intel'den geldiğini belirtmekte fayda var.

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Yukarıda da değindiğimiz gibi Arc A580, üç farklı üretici taraıfndan kullanıcılara sunulacak ve Intel Arc serisinin satıldığı tüm bölgelere ulaşması bekleniyor. Kartın fiyatı ise 179 dolar olarak belirlenmiş. Dolayısıyla kullanıcılar, rekabetçi bir fiyatla RTX 3060 Ti ila RTX 4060 arasında bir performansa erişebilecek.

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Bu fiyata yok satar: Intel Arc A580 sonunda satışa çıkıyor