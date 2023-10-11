Bu fiyata yok satar: Intel Arc A580 sonunda satışa çıkıyor

Arc A580 piyasaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı
İlk etapta Arc A580, 8 adet Işın İzleme birimi, 384 işlem birimi, 186 GB/s bellek bant genişliği, 1,7 GHz saat hızı, 175W TDP, 24 Xe-Çekirdeği ve 256 bit 8GB GDDR6 bellek ile eşletirilen ACM-G10 GPU ile tanıtıldı. Ancak Intel, satışa çıkacak tüm kartların 2.0GHz saat hızına sahip olacağını söylüyor. Dolayısıyla yeni kartın Arc A770 modeli ile benzer olduğunu söylemek doğru olur.
Yukarıda da değindiğimiz gibi Arc A580, üç farklı üretici taraıfndan kullanıcılara sunulacak ve Intel Arc serisinin satıldığı tüm bölgelere ulaşması bekleniyor. Kartın fiyatı ise 179 dolar olarak belirlenmiş. Dolayısıyla kullanıcılar, rekabetçi bir fiyatla RTX 3060 Ti ila RTX 4060 arasında bir performansa erişebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.