Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bu hafta Epic Games mağazasında Sundered: Eldritch Edition var

    2017 yılında piyasaya sürülen Sundered: Eldritch Edition masa üstü ve konsollarda büyük beğeni toplamıştı. Metroidvania tarzını benimseyen oyunu edinmek isteyenler kaçınmasın.
    1 hf.
    1,1b
    1
    3
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bu hafta Epic Games mağazasında Sundered: Eldritch Edition var
    Tam Boyutta Gör

    Her hafta ücretsiz bir oyun kampanyasına tekrar başlayan Epic Games mağazası hafta sonuna kadar Sundered: Eldritch Edition adındaki oyunu ücretsiz olarak hediye ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Fortnite ve TikTok etkinlik yapıyor

    Sundered: Eldritch Edition neler sunuyor?

    Jotun geliştiricilerinin elinden çıkan Sundered: Eldritch Edition aksiyon macera türünde oldukça hareketli bir oyun. H.P. Lovecraft'ın eserlerinden ilham alan oyun harap bir dünyada düşmanlara karşı mücadele veren Eshe'yi anlatıyor.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi oyuncu odaklı telefonlar için Helio G70 tanıtıldı"

    Oyunda öldüğünüz zaman karakterinizi yükseltebileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz bir merkezde yeniden doğuyorsunuz. Mücadelelere göre karakterinizi yeniden hazırlamanız gerekiyor.

    Oyunda grafik atmosfer el ile hazırlanmış ve bölüm mekanları dinamik olarak değişiyor. Yine düşmanlar da dinamik olarak değişirken bölüm sonlarında zorlu boss dövüşleri de yer alıyor. Ayrıca 4 oyuncuya kadar çok oyunculu mod desteğine sahip olan Magnate of the Gong güncellemesi de mevcut.



    https://www.epicgames.com/store/tr/product/sundered-eldritch-edition/home Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 7 sa.
    ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Jeolog. 1 hf.
    test
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Seraphim_ 1 hf. yeni yorumcu
    Maşallah evi ısıtır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. 360Hz Monitör, 65" G-Sync Ekran | Nvidia Stand Turu 1 hf. Nissan çok iddialı | Heyecan veren otomobil Ariya 1 hf. Bu kamera çok önemli | Sürücüyü analiz ediyor 1 hf. Android oyunlar bilgisayarınızda | MSI'dan emülasyon yazılımı App Player 1 hf. 2020 Seat Leon'un yeni ipucu görseli paylaşıldı 1 hf. Lenovo Ego akıllı saati tanıtıldı 1 hf. Oppo, telefonlarındaki ekran kalitesini artırmak için Pixelworks ile iş birliği yapıyor 1 hf. Avrupa'daki dizel yasakları Türkiye'yi etkiler mi? 1 hf. Tam Apple cihazlarla kullanmalık "Qnap TS-453BT3 NAS incelemesi" 1 hf. Xiaomi'den enerji tasarrufunu abartan klima 1 hf. Osmanlı’yı anlatan Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın fragmanı yayınlandı 1 hf. Motorola Razr'ın prizma tasarımlı perakende kutusu ortaya çıktı 1 hf. Kuzey Amerika'da Yılın Otomobili 2020 Ödülleri'nin kazananları belli oldu 1 hf. Google, arama sonuçlarının görünümünü güncelliyor 1 hf. Boeing uçaklarda ortaya çıkan yazılım hatası, uçakların gösterge ekranlarını karartıyor 1 hf. Cep telefonlarında kredi taksiti sayısı 3’e düşürüldü 1 hf. Galaxy S20 Ultra tek hafıza kartı destekli model olacak 1 hf. 5GHz'de neredeyse 1Gbit! "Keenetic Ultra incelemesi" 1 hf. Uygun Fiyatlı RUSH Psycholed RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi 1 hf. 22 çekirdekli Intel Core i9-10990XE işlemcisi geliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Bu hafta Epic Games mağazasında Sundered: Eldritch Edition var Sonraki Google'ın AirDrop benzeri hızlı dosya paylaşım özelliğinin adı Nearby Sharing olacak 1 hf. Sony, E3 2020 oyun fuarına katılmayabilir 1 hf. Samsung Galaxy S20 serisi minimum 12 GB RAM ile gelecek 1 hf. Giriş seviyesi oyuncu odaklı telefonlar için Helio G70 tanıtıldı 1 hf. 144 Hz ekrana sahip ilk akıllı telefon belli oldu 1 hf. Facebook Messenger'ın masaüstü uygulaması artık ses kliplerini destekliyor 1 hf. Bakır tabanlı nano malzeme ile kanserli hücreler yok edildi 1 hf. Windows 7 destek süresi yarın sona eriyor: Windows 10'a ücretsiz geçiş hala mümkün 1 hf. Spider-Man evreninde geçen yeni film Morbius'tan ilk fragman geldi 1 hf. ABD hükümeti, güvenlik kaygılarının gölgesinde sivil dron programını sonlandırabilir 1 hf. Erzincan Havalimanı'nda güneşten elektrik elde edilmeye başlandı 1 hf. Thermaltake oyuncu kulaklığı hava durumuna göre rengini ayarlayabiliyor 1 hf. Honda S2000, yeni aksesuarlarıyla Tokyo'da sergilendi 1 hf. Airbnb müşterilerin psikopat olup olmadığını "yapay zeka" ile tespit edecek 1 hf. Corsair ve ASUS'tan dev ortaklık 1 hf. MadCatz EGO arkade kolu tanıtıldı 1 hf. Oscar 2020 adayları açıklandı! Ödüllere Joker damgası 1 hf. 60.000TL fiyatı olan oyuncu klavyesini kullandık 1 hf. Apple, Servisler bölümü ile ilgili detaylar paylaştı 1 hf. AMD Athlon 3000 Gold ve Silver yongaları rekabete katılıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim