Bu hafta Epic Games mağazasında Sundered: Eldritch Edition var

Tam Boyutta Gör

Her hafta ücretsiz bir oyun kampanyasına tekrar başlayan Epic Games mağazası hafta sonuna kadar Sundered: Eldritch Edition adındaki oyunu ücretsiz olarak hediye ediyor.

İlginizi Çekebilir

Fortnite ve TikTok etkinlik yapıyor

Sundered: Eldritch Edition neler sunuyor?

Jotun geliştiricilerinin elinden çıkan Sundered: Eldritch Edition aksiyon macera türünde oldukça hareketli bir oyun. H.P. Lovecraft'ın eserlerinden ilham alan oyun harap bir dünyada düşmanlara karşı mücadele veren Eshe'yi anlatıyor.

Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi oyuncu odaklı telefonlar için Helio G70 tanıtıldı"

Oyunda öldüğünüz zaman karakterinizi yükseltebileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz bir merkezde yeniden doğuyorsunuz. Mücadelelere göre karakterinizi yeniden hazırlamanız gerekiyor.

Oyunda grafik atmosfer el ile hazırlanmış ve bölüm mekanları dinamik olarak değişiyor. Yine düşmanlar da dinamik olarak değişirken bölüm sonlarında zorlu boss dövüşleri de yer alıyor. Ayrıca 4 oyuncuya kadar çok oyunculu mod desteğine sahip olan Magnate of the Gong güncellemesi de mevcut.

https://www.epicgames.com/store/tr/product/sundered-eldritch-edition/home

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.