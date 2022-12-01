Tam Boyutta Gör Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

The Witcher Remake, The Witcher 4’ten sonra çıkacak 8 sa. önce eklendi

2 Farklı Hediye

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Fort Triumph ve RPG in a Box. Oyunun Steam'deki değeri ise 82 TL. Hediyeyi 8 Aralık 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Fort Triumph

RPG in a Box

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Saints Row IV: Re-Elected ve Wildcat Gun Machine​​​​​​​. Onları da 8 Aralık'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Bu hafta Epic Games'te 2 farklı hediye var