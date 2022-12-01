Bu hafta Epic Games'te 2 farklı hediye var

2 Farklı Hediye
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Fort Triumph ve RPG in a Box. Oyunun Steam'deki değeri ise 82 TL. Hediyeyi 8 Aralık 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Saints Row IV: Re-Elected ve Wildcat Gun Machine. Onları da 8 Aralık'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam